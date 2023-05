Inter de Milão derrota Milan e volta à final da Champions League após 13 anos

A Internazionale é a primeira finalista da edição 2022/23 da Champions League. A equipe preta e azul derrotou por 1 a 0 seu rival de Milão, o Milan, e avançou à decisão do torneio continental após 13 anos.

Lautaro Martínez fez o gol que definiu o placar no estádio de San Siro, que nesta terça-feira (16) teve maioria de torcedores da Inter. No jogo de ida, no mesmo local, o Milan foi mandante e teve o apoio de boa parte do público, mas perdeu por 2 a 0 e se viu em um buraco do qual não conseguiu sair.

A formação vermelha e preta até teve oportunidades, sobretudo no primeiro tempo da partida de volta, mas não soube aproveitá-las. Aos 29 minutos da etapa final, Martínez recebeu de Lukaku dentro da área e matou o confronto semifinal.

Com informações da Folhapress