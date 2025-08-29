Adriane Lopes vai apresentar LOA à Câmara no início da próxima semana

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), junto a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama, devem comparecer à Câmara Municipal na próxima segunda-feira (1º) para apresentar a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA) aos vereadores. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB).

Segundo o parlamentar, a escolha da data foi estratégica para que os vetos referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sejam analisados posteriormente. “A gente fez um acordo de lideranças e esse veto da LDO nós vamos votar na terça-feira, para terminar de ajustar mais alguns pontos e chegar mais amadurecido para a votação”, explicou.

A votação das 36 emendas vetadas pela prefeita estava prevista para esta quinta-feira (28). No entanto, após a confirmação de que a liderança do Executivo municipal irá apresentar a LOA na próxima segunda-feira, o presidente da Câmara decidiu adiar a análise dos vetos para a terça-feira (2) seguinte.

De acordo com Papy, alguns vetos são pontuais, relacionados a pedidos específicos de vereadores, o que pode dificultar a derrubada. Já outros, considerados coletivos, devem ter maior apoio dentro do plenário. “A negociação com o Executivo continua, e como temos prazo até setembro para votar os vetos da LDO, preferi deixar para a próxima semana, após a visita da prefeita”, destacou.

A apresentação da LOA marca o início das discussões sobre o orçamento municipal para 2025, que orientará a aplicação dos recursos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e transporte. Já a LDO, aprovada anteriormente, estabelece as diretrizes gerais que balizam a elaboração da LOA.

Por Brunna Paula