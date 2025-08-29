Após extensa investigação, relatório da CPI do Transporte será entregue na terça

Quatro meses desde a primeira oitiva realizada na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Transporte conduzida pela Câmara Municipal de Campo Grande, os vereadores membros da comissão realizarão a entrega do relatório à Mesa Diretora da Casa de Leis, nesta terça-feira (2) durante a sessão ordinária.

Ao longo da investigação foram ouvidas diversas pessoas, entre testemunhas e investigados, incluindo empresários e funcionários ligados ao Consórcio Guaicurus, à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e à Agereg (Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Campo Grande). O intuito foi entender onde estão as principais falhas do sistema de transporte e quais medidas precisam ser tomadas para que o serviço prestado à população tenha uma melhoria efetiva.

Os vereadores também ouviram a população que depende do transporte coletivo todos os dias para se locomover pela cidade. Para isso, a Câmara montou uma estrutura na Praça Ary Coelho e ouviu diversos depoimentos, que foram transmitidos ao vivo durante a audiência pública que tratou do tema.

A população também pode registrar as reclamações por meio de um canal exclusivo criado para a coleta de dados que estão subsidiando a investigação. Entre os dias 25 de março e 27 de agosto, foram registradas 644 denúncias, das quais 576 foram pelo WhatsApp, 54 por formulário próprio, 46 por e-mail e mais duas por ligação telefônica. Também houve o registro de uma denúncia feita de forma presencial.

.Por Ana Clara Julião