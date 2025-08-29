CG 126 anos: Adriane entrega Vila dos Idosos e realiza sorteio dos futuros moradores

A Prefeitura de Campo Grande entregou na manhã desta sexta-feira (29), por meio da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), a obra e a realização do sorteio dos apartamentos do Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A Vila dos Idosos é o primeiro empreendimento de habitação social na Capital, destinado a quem já chegou na melhor idade, oferecendo 40 apartamentos as pessoas idosas de baixa renda, com moradias acessíveis, subsidiadas e adaptadas.

Cada unidade conta com 33,70 m² e segue normas de acessibilidade. O condomínio também tem áreas de convivência, salas de apoio, capela, espaço multiuso e 10 salões comerciais no térreo para auxiliar nos custos de manutenção. O projeto é financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com investimento de R$ 9,6 milhões.

Durante inauguração, a prefeita da Capital Adriane Lopes falou sobre a entrega. “Nós estamos muito felizes em entregar a primeira Vila dos Idosos, projeto de locação social, que já é referência no País. São 15 milhões investidos, e hoje teremos o sorteio público, sendo acompanhado pelo Ministério Público e a Defensoria Pública, junto dos futuros moradores. É um marco para nossa Cidade”, celebrou ela.

Ainda no evento de lançamento, o diretor-adjunto da Emha (Agência Municipal de Habitação), Cláudio Marques, falou sobre a licitação para a gestão da Vila dos Idosos, a qual definirá as 10 lojas que serão instaladas no local, como conveniência, farmácia ou padaria. “A partir do momento em que abrir o chamamento, a entidade vai selecionar esse comércio de acordo com os nossos interesses públicos, que são de trazer realmente vida para o condomínio”, explicou o diretor.

Sorteio

Ao todo, serão 80 pessoas sorteadas hoje (29), com prioridade para os 40 primeiros da lista. Caso não preencham os requisitos, os integrantes da lista de espera serão chamados até que todas as vagas sejam assim ocupadas. Serão 34 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais e o restante para PcD (pessoa com deficiência) e 80+.

O valor pago por cada morador será de R$ 155 pelo aluguel, enquanto o condomínio, de R$ 250, será custeado pela Emha. A previsão é que o desembolso mensal da prefeitura seja de R$ 30 mil.

Com Inez Nazira

