Adriane Lopes recebe comitiva do Rio de Janeiro e apresenta potencialidades de Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes recebeu nesta sexta-feira (23), em seu gabinete no Paço Municipal, uma comitiva do Rio de Janeiro, liderada pelo deputado federal Luis Carlos Gomes. Na ocasião, a chefe do Executivo Municipal colocou novamente Campo Grande em destaque ao apresentar ao grupo visitante, as políticas implementadas para o desenvolvimento econômico da cidade, tendo em vista as novas possibilidades comerciais a partir das Rotas de Integração-Latino Americanas (Rilas).

“Nosso Gabinete está de portas abertas para receber visitantes e apresentar Campo Grande, com todo o seu potencial econômico e turístico. Tendo em vista essas novas possibilidades que surgem a partir das Rilas, este é o momento de internacionalizar a nossa Capital”, pontuou a Prefeita.

“Conheço Campo Grande e tenho um carinho especial pela Cidade onde morei por dois, no passado. Confesso que fiquei muito feliz em retornar e encontrar o Município vivendo um momento tão importante de expansão no desenvolvimento econômico. Campo Grande hoje passa por uma transformação que entrará para a história do Brasil, se transformando em um importante hub da Rota Bioceânica que ora está em construção. Vejo grandes oportunidades de conciliação de intereses entre o Rio de Janeiro e o Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento dos dois Estados e do nosso País”, destacou o deputado federal Luís Carlos Gomes

Também participaram da reunião o deputado estadual de Mato Grosso do Sul Antônio Vaz e o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio Adelaido Vila. “Em nosso estande institucional durante a 83ª Expogrande recebemos cerca de 20 mil pessoas. Tivemos delegações da Argentina, Bolívia, Portugal, Paraguai, Itália, Luxemburgo e Chile. Levamos o nosso Gabinete para o evento e atendemos delegações no espaço da Prefeitura. Com isso, relações comerciais foram estreitadas e negócios já foram realizados”, acrescentou Adriane.

Rilas

A Rota Bioceânica é um projeto econômico, produtivo e logístico, que estimulará a integração aduaneira e o comércio regional.

Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do Norte chileno, através de corredores rodoviários, transformando Campo Grande (MS) em importante hub de distribuição para o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile; reduzindo a distância, o tempo e o custo com o acesso, via Pacífico, aos principais consumidores de commodities do mundo e também aos grandes polos de tecnologia da Ásia e da América do Norte. “Essa colaboração internacional irá diversificar e agregar valor às cadeias produtivas do Mato Grosso do Sul e proporcionar novas oportunidades de negócio”, garantiu a Prefeita.

Rota Bioceânica

A Rota tem extensão de 2.396 quilômetros (a partir de Campo Grande) e liga os dois maiores oceanos do planeta, do Atlântico ao Pacífico pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

