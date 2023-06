Sem poder usar o Morenão, Operário encara Cascavel nas Moreninhas neste sábado

O Operário volta a jogar novamente em Campo Grande, pela 10ª rodada do Brasileiro da Série D. Lanterna, o Galo recebe o Cascavel-PR, vice-lanterna, no estádio Jacques da Luz, às 16h, nas Moreninhas, já que sua “casa”, o estádio Morenão, não foi liberado para ser utilizado em nenhuma partida desta temporada, seja pelo Sul-Mato-Grossense, Copa do Brasil, ou agora, durante a Quarta Divisão.

O Galo soma sete pontos, um a menos do que o adversário deste sábado (24), e está a quatro da Ferroviária-SP, que abre o G4. O representante de Mato Grosso do Sul precisa do resultado positivo para voltar a ter esperanças de classificação. O próximo jogo do time dirigido por Celso Rodrigues também será como mandante, dia 1º, com o Maringá-PR, e, em caso de mais uma vitória, mantém as chances de avançar ao mata-mata.

Para isso, terá que mudar seu retrospecto. Depois de nove jogos, o Operário ganhou apenas um e acumula quatro derrotas. Novo tropeço, nesta tarde, deve encaminhar o clube a um fim de campeonato melancólico.

Além da Ferroviária, o G4 atual tem Patrocinense-MG, 17 pontos, Crac-GO, 15, e Inter de Limeira-SP, 12. Na sequência, vem o Maringá-PR, com 11, e XV de Piracicaba, com 10.

Os demais jogos do grupo 7, nesta rodada, são: XV de Piracicaba x Inter, às 16h15 (de MS), Crac x Ferroviária, às 17h, e Maringá x Patrocinense, às 18h.

O ingresso custa R$ 20, com meia entrada para estudantes. Crianças até dez anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam. Torcedora ou torcedor com a camisa oficial do time, ou com a de torcidas organizadas paga R$ 15.

