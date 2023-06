Riedel diz que é a favor da reforma, mas quer proteger setores contra prejuízos

O governador do Estado, Eduardo Riedel, reforçou que é a favor da reforma tributária, mas que quer defender setores e Estados. A afirmação foi feita durante encontro com jornalistas, no receptivo do parque do Prosa, na sexta-feira (23). “A reforma tributária tem que mudar, mesmo que algum setor perca um pouco, algum Estado ganha, a mudança de modelo vai trazer isso. Vamos lutar para proteger setores e Estados, isso não quer dizer que sejamos contra a reforma, ela tem que acontecer”, enfatiza.

Avaliação de gestão

Durante o encontro com jornalistas, o governador também avaliou o primeiro semestre do governo e destacou que reuniões serão frequentes para alinhar os objetivos. “Os primeiros seis meses de mandato serviram para o amadurecimento da estrutura montada com pessoas convidadas a liderarem em determinadas áreas. Agora, é uma rotina dentro do governo a cada dois meses, todos os núcleos de contrato de gestão, junto com as secretarias estarão monitorando os resultados e objetivos.

São centenas de projetos em cada área com seus resultados e fazemos um compilado bastante enxuto do macro, porque não caberia na reunião de uma manhã”, finalizou Riedel.

Encontro em Brasília

Na última quinta-feira (22), Riedel participou de uma reunião em Brasília com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, e o relator do projeto na Casa, o deputado Aguinaldo Ribeiro e representantes de outros Estados brasileiros.

Riedel levou sugestões para enriquecer a proposta de um novo sistema tributário nacional e as principais preocupações regionais, tendo em vista que podem ocorrer perdas de arrecadação e até de competitividade, caso a discussão não leve em conta aspectos regionais e, a partir daí, se criem mecanismos de compensação. “A reforma é importante para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, para que se destrave o crescimento do país. Mas precisamos ter muita responsabilidade com o nosso querido Mato Grosso do Sul. Esse é o debate que vamos fazer”, disse Riedel.

