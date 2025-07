Adriane Lopes e Papy selam aproximação para o segundo semestre

Prefeitura, Câmara e secretários discutem ‘projeto comum’ pela construção orçamentária

Em reunião por um ‘projeto em comum’ na construção orçamentária do Município, a prefeita Adriane Lopes (PP), se reuniu com vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande na quarta-feira (23), onde um dos principais assuntos teriam sido investimentos e o pacote de equilíbrio fiscal, discutidos com o presidente da Casa, vereador Papy (PSDB), o vereador Otávio Trad, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Saúde.

Segundo o vereador Otávio Trad (PSD), a conversa foi muito produtiva. “Foram vários assuntos abordados sobre projetos de infraestrutura, a importância da adesão ao Plano de Equilíbrio Fiscal e o Programa de Acompanhamento e Transparência do Governo Federal”, citou.

A prefeita Adriane Lopes e sua equipe técnica de trabalho pontuaram investimentos para a cidade que devem se adequar ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal da Presidência da República. “Falamos não só sobre o orçamento, mas também próximos passos, os investimentos que vamos trazer para a cidade, os avanços. É um projeto de objetivo comum dos vereados e da prefeita com toda a equipe técnica de trabalho, uma aproximação que vai trazer resultados positivos”.

O PEF (Plano de Equilíbrio Fiscal) sancionado pela prefeita já foi protocolado junto ao Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a reunião com os vereadores pautou os próximos passos.

De acordo com o presidente Papy, o objetivo da reunião foi a construção deste orçamento. “O diálogo tem sido nosso principal argumento na relação com o Executivo e o melhor instrumento para solução dos problemas. Hoje aqui é a prática do que a gente tem falado, que é a reunião, que é sentarmos juntos, que é discutirmos os problemas de Campo Grande”.

Segundo a secretária Municipal de Fazenda, Márcia Hokama, encontro pautou o que pode ser mantido ou não na LDO. “Nós trouxemos hoje para discussão as nossas demandas junto da LDO, aquilo que possivelmente poderá ser vetado ou deverá ser mantido, para que juntos nós possamos avançar nesse diálogo e trazer a melhor proposta para Campo Grande”, salientou.

Ao Jornal O Estado, o vereador Otávio Trad, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, informou que o Legislativo aguarda os vetos que devem ser encaminhados até a próxima semana à LDO que prevê R$ 6,66 bilhões para o próximo ano.

Senadora Tereza Cristina discute gestão municipal antes de embarcar aos Estados Unidos

Ainda nas tratativas sobre a gestão municipal em Campo Grande, Adriane Lopes (PP) também esteve com a senadora Tereza Cristina (PP), antes dela embarcar em missão pela redução das tarifas da importação do Brasil nos Estados Unidos. Entre os assuntos, foram discutidos os eventos para o aniversário da Capital (26 de agosto), Infraestrutura e Parcerias Público Privadas. “Discutimos pautas estratégicas para Campo Grande. A senadora é uma grande parceira da nossa gestão e, sempre que possível, estamos juntas para dialogar sobre os avanços da nossa Capital”, destacou a prefeita.

Participaram da agenda os secretários Ademar Silva Júnior da Semades (Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável); Ulisses Rocha, Adjunto da Segov; Catiana Sabadin da Seppe (Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas) Thelma Lopes da Casa Civil.

Por Carol Chaves

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram