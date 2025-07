Corpo de Preta Gil chega ao Brasil e será velado no Rio nesta sexta-feira (25)

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24) e será velado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, marcada para acontecer das 9h às 13h, será aberta ao público, permitindo que fãs e admiradores possam se despedir da artista, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa luta contra o câncer.

Segundo informações do g1, o voo que trouxe o corpo de Preta partiu de Nova York às 19h de quarta-feira (23), no horário de Brasília, e chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 5h desta quinta-feira. A família da cantora acompanhou o traslado. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o voo de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Após o velório no Theatro Municipal, o corpo de Preta será levado para cremação em uma cerimônia íntima no Crematório e Cemitério da Penitência, na capital fluminense. A cremação, conforme a vontade expressa da artista, ocorrerá na capela ecumênica 1, às 14h, restrita a familiares e amigos próximos. O espaço já foi utilizado em despedidas de outras figuras conhecidas, como Glória Maria, Milton Gonçalves, Françoise Fourton e Ney Latorraca.

A luta contra o câncer

Preta Gil enfrentava uma batalha contra o câncer desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com um tumor no intestino. Após sessões de quimioterapia e cirurgia em agosto do mesmo ano, ela chegou a celebrar o fim dessa etapa em dezembro. No entanto, em agosto de 2024, novos exames revelaram o surgimento de tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio — membrana que reveste os órgãos abdominais.

Diante do agravamento do quadro, a cantora buscou tratamento nos Estados Unidos, onde realizou consultas com especialistas em tipos raros de tumor. Em janeiro de 2025, Preta anunciou que passaria a usar uma bolsa de colostomia definitiva, como parte do novo protocolo de cuidados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais