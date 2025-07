Menina de 4 anos é agredida pelo padrasto e vai parar em hospital de Campo Grande

Na noite desta quarta-feira (23), uma menina, de 4 anos, foi levada para uma unidade de saúde de Campo Grande, após ser agredida com socos na área do rosto e chutes nas costas. O acusado de espancar a vítima é o padrasto, e ele está foragido.

Segundo as informações preliminares, a criança ficava sob responsabilidade do homem enquanto a mãe trabalhava no período da noite. Quando questionada, ela informou aos policiais que, há algum tempo briga com o marido devido diversos tapas desferidos contra a menina. O padrasto alegava que a criança “mentia” sobre as agrações.

A mãe ainda informou que já havia conversado com o companheiro na intenção de evitar qualquer tipo de agressão e tentava descobrir se a filha tinha sido tocada em alguma parte íntima do corpo pelo companheiro.

O caso segue sendo investigado.