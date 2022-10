Adriane Lopes e 24 vereadores entram na campanha de Riedel

“Convoco todos para esse propósito, pois estarei em todas adesivagens e reuniões a partir de agora. É uma coisa muito séria e confiamos que o Riedel tem um projeto para um Estado pujante”

Assim a Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes discursou durante ato em que 24 vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande declaram apoio ao candidato ao Governo do Estado, Eduardo Riedel (PSDB). Adriane Lopes, que destacou a necessidade de Mato Grosso do Sul ter um governador que entenda as demandas da população e as leve em diante.

“Tenho a responsabilidade de pensar no crescimento e no desenvolvimento de Campo Grande e do MS. Conversando e entendo a proposta de municipalismo Riedel, nós do Patriotas chegamos à conclusão que ele é o mais preparado para administrar o Estado Precisamos colocar como governador um gestor capacitado”.

Adriane Lopes ainda ressaltou que este projeto é o melhor para o Mato Grosso do Sul”. Foi que afirmou a prefeita da Capítal durante o evento que aconteceu no Clube Nipo Brasileiro.

O Deputado Lídio Lopes afirmou que o Patriotas sempre se preocupou com o MS, são cinco prefeitos e trina e cinco vereadores no Estado que vão somar na campanha de Eduardo Riedel. “Nós conversamos com toda a nossa base e analisamos o projeto do Riedel e chegamos à conclusão de que ele com certeza é o mais preparado para assumir o cargo de governador”, concluiu.

O presidente da Cãmara vereador Carlão falou em nome da maioria dos vereadores da Câmara Municipal da Capital, organizamos esse encontro para abraçar a candidatura do Eduardo Riedel como a melhor opção para nosso Estado. Ele é preparado e fará um governo de resultados.

“Ontem participei de uma reunião emocionante com uma verdadeira multidão que venceu a tempestade que se abateu sobre Campo Grande. Pessoas que saíram de suas casas, nas sete regiões da cidade, para declarar apoio à candidatura de Eduardo Riedel, 45, ao governo de Mato Grosso do Sul”, afirmou Carlão.

Para Eduardo Riedel, a presença de Adriane Lopes ao seu lado neste segundo turno é “muito especial”. “Recebemos a prefeita da capital e também o Deputado Lídio, que é presidente do Patriotas. Eles vêm somar muito conosco, para construirmos um projeto de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul, sem politicagem. Vamos apoiar a prefeita que está empenhada em fazer uma boa gestão em nossa Campo Grande, nós acreditamos no municipalismo de verdade e estamos empenhados em fazer o melhor para a nossa gente”, disse o candidato.