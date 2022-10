Águas Guariroba recebe Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento

A Águas Guariroba conquistou nesta sexta-feira (21) o troféu Quiron Bronze 2022 do PNQS (Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento). O anúncio foi feito durante transmissão online pelo canal da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) no YouTube.

A premiação é aberta à todas as empresas de saneamento do Brasil, tendo participação massiva de concessionárias de 17 estados brasileiros. O destaque deste ano é que Campo Grande sediará a Cerimônia de Premiação do PNQS os dias 29 e 30 de novembro.

Durante avaliação, foram submetidos relatórios de gestão evidenciando os estágios da concessionária nos critérios de excelência avaliados pelo prêmio, enfatizando as suas práticas de gestão e resultados.

Posteriormente, as operações recebem examinadores para analisar se as informações eram factuais. Com o prêmio, a Águas Guariroba se destaca no cenário nacional na categoria “Compromisso com a Excelência” e recebe o reconhecimento na implementação de modelos gerenciais compatíveis com as tendências mundiais, de experiências bem-sucedidas e na promoção do intercâmbio das melhores práticas, contribuindo com o desenvolvimento do saneamento ambiental.

Para o diretor executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, o prêmio é mais um motivo de celebração no mês de aniversário da concessão da Águas Guariroba, além do bom trabalho que a empresa vem fazendo ao longo de 22 anos no município de Campo Grande.

“Estamos sempre buscando melhorias de processos, inovação, atendimento ao cliente e levando desenvolvimento no quesito sanitário e ambiental para a nossa cidade. Agradeço aos mais de 750 colaboradores da Águas Guariroba que trabalham todos os dias em função do saneamento de Campo Grande. Para nós da Águas Guariroba, será uma honra celebrar o reconhecimento e receber esse troféu no congresso que será sediado em nossa Capital” destaca Gabriel.

A Águas Guariroba é responsável pelos serviços de saneamento de Campo Grande no tratamento e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. A concessionaria faz parte da Aegea Saneamento, que atende atualmente mais de 21 milhões de pessoas em 154 cidades brasileiras. Prolagos, outra empresa do grupo, com atuação na região dos Lagos do Rio de Janeiro, também está entre as empresas reconhecidas na gestão do saneamento do PNQS 2022.

Com informações da assessoria