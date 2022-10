VíDEO: Coronel David mantém apoio a Eduardo Riedel

Deputado Estadual reeleito pelo PL (Partido Liberal), Coronel David gravou e divulgou vídeo nas redes sociais, reiterando apoio ao candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), neste segundo turno.

No vídeo, o amigo e correligionário do presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda ressalta os motivos por pedir votos para o tucano. David usou o material para pedir ao eleitor para comparar as qualidade dos postulantes a governadoria.

“Mato Grosso do Sul precisa de um gestor que produza resultados. Uma pessoa capacitada, com experiência e que não foge de suas responsabilidades enquanto homem público e com dever político de melhorar a vida das pessoas. Eu reforço a confiança que tenho em Riedel sei que ele é o mais preparado para assumir essa responsabilidade enorme, governar nosso Estado. No corpo a corpo, no voto a voto, vamos eleger o representante que é a verdadeira mudança que todos querem e merecem”, pontuou na mensagem de texto postada com o vídeo.

O deputado bolsonarista, diz ainda que, já no primeiro turno das eleições em 2022, o apoio foi declarado, já que Jair Bolsonaro deixou aberto a escolha. “Estamos agindo com legalidade, foi autorizado pelo presidente do partido e reafirmado pelo Presidente Bolsonaro”, disse.

Ainda sobre o apoio a Eduardo Riedel, Coronel David explica que o próprio Bolsonaro autorizou a senadora eleita Tereza Cristina (PP), a encabeçar o processo para sucessão estadual em MS.

“Bolsonaro me pediu para ajudar ela na construção e foi o que eu fiz. Passei todo o primeiro turno defendendo o Riedel, porque ele é o melhor projeto para Mato Grosso do Sul. Tem competência, conhecimento, experiência e foi responsável por vários projetos que o atual governo implantou”, acrescentou.

Ao deputado e coronel da Polícia Militar de MS, foi dada a missão de coordenar a campanha de dos dois candidatos, Bolsonaro e Riedel em meio aos servidores da segurança pública do Estado.

“Estou me reunindo com setores da sociedade, formando grupos de apoio com Eduardo Riedel. Buscando público que não esteve com ele no primeiro turno e são esses votos que vão fazer o presidente ganhar eleição. Agora é o momento do convencimento.” Conclui.