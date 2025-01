Adriane Lopes anuncia mais 5 secretários para prefeitura de Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou no início da tarde desta segunda-feira (6), mais cinco nomes que devem compor o time de secretários para a prefeitura da Capital na segunda gestão. Assim como esperado, os escolhidos já faziam parte do time de Adriane no primeiro mandato.

Os nomes divulgados são: Catiana Sabadin, para Seppe (Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas); Lucas Bittencourt, para Semed (Secretaria Municipal de Educação); André Brandão, para Selc (Secretária Especial de Licitações e Contratos); Paulo da Silva, para Agetran (Agencia Municipal de Transporte e Trânsito); e Berenice Jacob, para Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano).

Outros quatro nomes já haviam sido anunciados na sexta-feira (3). Entre eles estão: Márcia Helena Hokama, para Sefaz (Secretaria Municipal de Fazenda); Andréa Alves F. Rocha, para Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação); Leandro Basmage, para Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação); e Ademar Silva Júnior, para Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Turístico e Sustentável).

Perfil de cada secretário

Marcia Helena Hokama

Formada em Ciências Contáveis, com pós-graduação em auditoria e contabilidade pública e MBA em gestão pública;

Auditora do Tribunal de Contas de MS, onde foi diretora de contabilidade, orçamento e finanças;

Secretária-adjunta de finanças de Campo Grande (2021-2022) e titular da pasta (2022-2024).

Andréa Alves F. Rocha

Advogada formada pela UCDB (1995) e professora de direito processual civil na Uniderp (2002-2017);

Pós-graduada em direito processual civil, formação docente e direito e gestão municipal;

Chefe da assessoria jurídica da secretaria municipal de Assistência Social (2017-2022);

Assessora jurídica do gabinete da prefeita (2022-2024) e secretária de gestão de Campo Grande (2024).

Leandro Basmage

Engenheiro mecatrônico com mestrado em inteligência artificial;

Liderança no setor sucroalcooleiro e atuação em docência e coordenação nas principais instituições de ensino de Campo Grande;

Autor de artigos em revistas nacionais e internacionais;

Há três anos na gestão pública, é diretor-presidente da Agetec desde junho de 2024.

Ademar Silva Junior

Médico veterinário e especialista em agronegócios, presidente da Famasul, Funar, Senar/MS e Anater. Vice-presidente de finanças da CNA;

Diretor-presidente da Funtrab e secretário-adjunto da Semadesc;

Secretário de inovação, desenvolvimento econômico e agronegócio (Sidagro) de Campo Grande.

Catiana Sabadin

Economista, mestre em administração e agronegócio, com especialização em desenvolvimento terrotorial (UFMS) e MBA em PPPS e Concessões Sustentáveis (FGV);

Mais de 15 anos em planejamento, captação de recursos e gestão de políticas públicas e projetos urbanos;

Consultoria em finanças, viabilidade econômica e projetos para órgãos públicos e bancos de fomento;

Subsecretária de gestão e projetos estratégicos de Campo Grande.

Lucas Bittencourt

Graduado em pedagogia, história e estudos sociais, com pós-graduação em docência do ensino superior, neuropsicopegagogia, educação inclusiva e políticas de inclusão. MBA em gestão de negócios aplicada ao ensino e mestrado em educação;

Membro do Conselho Estadual de Educação de MS, vice-presidente do Consec para o centro-oeste do Brasil;

Secretário de Educação em Campo Grande desde 2022.

André Brandão

Formado em contabilidade e administração de empresas;

Leader Coach Training – lCT pelo Instituto Brasileiro de Coaching;

Ex-vereador de Itaporã/MS;

Superintendente do Sistema de Registro de Preços de Campo Grande (2018-2023);

Autor de artigos, palestrante e treinador em compras públicas;

Secretário-executivo de compras governamentais de Campo Grande (2023-2024).

Paulo da Silva

Contabilista com experiência em gestão e administração pública;

Bancário e professor na Fundação Bradesco;

Gestor na Águas Guariroba;

Diretor-presidente da Funsat (2022 a 2024);

Diretor-presidente da Agetran desde abril 2024.

Berenice Jacob

Advogada, pós-graduada em gestão e direito ambiental e em gerência de cidades;

Presidente nacional da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (2004-2005);

Secretária-adjunta municipal de assistência social (2009) e titular da pasta (2010);

Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização (2015-2016);

Secretaria Executiva do Comitê Estadual de Desburocratização;

Diretora-presidente da Planurb (2004-2008) e (2017 a 2014).

