Operação tapa-buraco e limpeza das vias públicas são iniciadas em Naviraí

A Prefeitura Municipal de Naviraí iniciou as ações emergenciais de limpeza da cidade, assim como a operação tapa-buracos no último sábado (4). As ações foram concebidas pela administração “Compromisso com o Futuro” do prefeito Rodrigo Sacuno (PL).

As constantes chuvas aliadas ao recente abandono por parte dos responsáveis, foram as condições preponderantes para o crescimento do mato em canteiros e calçadas. A equipe da Gerência de Serviços Públicos está fazendo roçadas dos pontos críticos do centro da cidade e levará dias para minimizar o matagal e limpar a sujeira encontrada neste início de ano em todo o perímetro urbano.

“Estamos há três dias na gestão. O momento é de organizar e preparar a casa. Estamos identificando os inúmeros problemas e resolvendo as demandas de acordo com as prioridades. Vamos das as respostas que a população tanto espera. Por isso, determinamos a imediata limpeza das avenidas e a operação emergencial tapa-buracos”, afirmou o prefeito de Naviraí.

O tapa-buracos é uma medida paliativa, porém necessária – frisou o Chefe do Executivo que tem como meta uma Administração “4 D”: Diálogo, Determinação, Desenvolvimento e Dignidade.

O Diálogo já vem sendo colocado em prática desde após a eleição pelo prefeito Rodrigo e pela vice-prefeita Telma Minari. Agora, tem início a Determinação, através das decisões tomadas, por isso, o prefeito Rodrigo fez questão de acompanhar o início dos trabalhos. O resultado será o desenvolvimento que, por conseguinte, resultará em mais dignidade para as famílias naviraienses.