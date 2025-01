Câmera registrou motociclista atirando e matando jovem no Jardim Canguru

Câmera de segurança localizada na Rua Iêmen, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, registrou o momento em que Robert Regis da Silva, de 24 anos, é morto a tiros por motociclista ainda não identificado.

Nas imagens, é possível ver a vítima caminhando pela rua, quando o autor se aproxima, saca uma arma da cintura e dispara diversas vezes. Ao todo, o homem efetuou 16 tiros. Durante o ataque, a motocicleta chega a cair ao chão.

Robert corre, mas cai e morre alguns metros à frente. Com o rapaz foi encontrado 1,9 gramas de cocaína no bolso, além do celular. Um caminhão que estava estacionado também foi atingido por alguns disparos.

O jovem possuía diversas passagens policiais e já havia sido vítima de tentativa de homicídio. Até o momento, a polícia não divulgou as causas do crime, nem a identificação do autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Confira o vídeo abaixo:

