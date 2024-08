Adriane Lopes anuncia Dra. Camilla Nascimento como sua vice

Com a presença do deputado federal Luiz Ovando (PP) e após uma reunião que contou com participação da prefeita Adriane Lopes (PP) e do Avante, foi anunciado o nome da ex-diretora-presidente do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) Camilla Nascimento como candidata a vice para compor sua chapa nas Eleições Municipais 2024.

Luiz Ovando disse que deixou de ser vice unicamente por uma questão jurídica, pois não se desincompatibilizou do programa que apresenta na TVE dentro do prazo que determina a Legislação Eleitoral. “Continuo apoiando e participarei da campanha pela reeleição da prefeita Adriane, apenas não poderei ser o seu vice”, afirmou Ovando.

Adriane Lopes disse que o nome da odontologista Camilla Nascimento foi escolhido pelo brilhante trabalho que ela desenvolveu no IMPCG e por ser uma pessoa pública com ficha limpa. “Na verdade enriquecemos nossa campanha, pois além do Luiz Ovando, ganhamos o reforço de uma mulher desta, como profissional e com larga experiência na gestão pública”, disse a feche do Executivo.

Já Camilla Nascimento disse que decidiu aceitar o convite, já que acredita no trabalho que a prefeita vem realizando e aposta que Campo Grande ganhará muito com a sua continuidade. “Eu só entro em propostas que acredito serem as melhores. E o projeto da prefeita Adriane é o melhor para Campo grande”, finalizou ela.

Por Laureano Secundo

