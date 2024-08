Após especulações, tudo indica que PP já tem novo vice para Adriane Lopes

Segundo uma fonte ligada ao O Estado Online, o novo nome para compor a chapa da atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), nas Eleições Municipais 2024, é a Dra. Camilla Nascimento de Oliveira, ex-diretora-presidente do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), pelo Partido Avante.

Conforme ainda a informação obtida com exclusividade, a decisão da nova vice foi tomada na noite dessa quarta-feira (7), em uma reunião de portas fechadas.

O nome da Dra. Camilla Oliveira deve ser anunciado em breve.

Troca de vice

Anteriormente, o deputado federal Luiz Ovando (PP) havia sido anunciado, na última segunda-feira (5), como vice de Adriane Lopes para disputar a Prefeitura da Capital. No entanto, após repercussão de que o mesmo pode ser impedido de disputar a eleição por ter descumprido as regras da legislação eleitoral, a troca de nome foi vista como uma opção.

O parlamentar tem um programa sobre saúde, que é transmitido toda sexta-feira na TV Educativa. Em julho, dois episódios do “Tribuna da Saúde” foram exibidos na programação local, nos dias 5 e 12 do último mês, conforme divulgação das redes sociais da emissora.

