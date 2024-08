Da quermesse ao concerto, confira nossa programação para este fim de semana

Festa de Nossa Senhora da Abadia e Le Cirque são opções para toda a família

Para quem gosta de frio, ele chegou em Mato Grosso do Sul mais uma vez neste fim de semana. Mas o climinha não é motivo para ficar em casa, por isso confira algumas atrações que o jornal O Estado preparou esta semana.

A partir de (9), o Santuário Nossa Senhora da Abadia estará promovendo a tradicional festa da padroeira, na Vila Morena (Cidade do Natal). O evento faz parte do calendário de festividades da cidade e é marcado pela fé dos devotos da padroeira da Arquidiocese de Campo Grande.

A 22ª Festa de Nossa Senhora da Abadia conta com uma programação especial com expectativa de superar as mais de 10 mil pessoas que vieram prestigiar a festividade vindos de diversas localidades do Estado no último ano. Conforme os organizadores, a festa está sendo preparada com muito carinho com ajuda dos paroquianos e patrocinadores do evento. “Teremos muita comida gostosa, espaço Kids, shows para todos os gostos, tudo com preço acessível e muita animação”, afirma Caroline Rodrigues dos Santos Tschinkel. A programação religiosa conta com celebração de missas, procissão, carreatas e novenas durante os dez dias de festa.

Entre as apresentações artísticas confirmadas estão: Tradição, Trio Violada, Marlon Maciel, Álvaro e Daniel, Isadora e Heloísa, Vosmecê, Patrecio, Frequência Zero e Uirapuru. A festa contará ainda com uma feira gastronômica com as tradicionais comidas típicas (espetinhos, carreteiro, sobás, caldos, lanches, choripan, doces, sobremesas de pote e muito mais). Haverá também barraca da pescaria e espaço kids para a criançada.

Para a abertura oficial haverá uma cavalgada em parceria com a CLC em Campo Grande. Os organizadores do evento convidam a todos para participar da 1ª Cavalgada Cidade de Maria em honra a Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande. A concentração será às 14 horas na Praça do Rádio Clube percorrendo a Avenida Afonso Pena até a Cidade de Maria (Vila Morena).

Já a programação do dia conta com celebração de missa às 19 horas no Santuário Nossa Senhora da Abadia e show gratuito do Grupo Tradição animando a festa. “É um momento de confraternização e testemunho da igreja que se tornou uma referência como evento católico que acontece anualmente como devocional à Virgem Mãe de Deus”, afirma o pároco Padre Paulo Vital.

Le Cirque

Respeitável Público! O Le Cirque traz mais novidades para Campo Grande. Em suas últimas semanas da temporada na cidade, duas novas atrações trazem ainda mais magia e encanto ao espetáculo, com artistas da Argentina.

Aliando agilidade, desenvoltura e talento, a acrobata dos bambolês traz um número leve, com movimentos precisos e muito dinamismo, como um balé entre arcos.

Já os quatro artistas do Malambo surpreendem durante toda a apresentação. O ritmo Argentino, também inserido à cultura do Uruguai e até mesmo no Brasil, na região do Rio Grande do Sul, nasceu em 1600, aliando sapateado, ritmo, trajes típicos e movimentos que remetem ao trabalho do homem do campo, como uma homenagem ao trabalhador rural.

A dança típica ganhou cores, luzes e ainda mais expressão ao ser inserido na arte circense, como explica o proprietário do Le Cirque, George Stevanovich. “Campo Grande nos recebeu com carinho e para retribuir ao público, decidimos finalizar a temporada com mais atrações e novos shows. Esse dinamismo se aplica também aos artistas que estão na cidade desde o início, que agora também trazem novidades às suas apresentações”, adianta.

Dia dos Pais

Outra novidade do Le Cirque é a promoção para o Dia dos Pais, onde o papai, acompanhado pelas crianças, paga apenas meia entrada em qualquer horário até o domingo (11). A promoção é válida para qualquer sessão.

O Le Cirque segue em Campo Grande por poucas semanas e o espaço familiar de diversão conta com praça de alimentação e banheiros. Mágicos, ilusionistas, aramistas, palhaços e personagens Disney também fazem parte do espetáculo

SEXTA-FEIRA (9):

Arraiás da UEMS

Para quem ainda não cansou das quermesses, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, realiza em agosto seu Circuito de Arraiás. Nesta sexta-feira (9) a festa começa em Campo Grande, das 18h às 23, na Unidade Santo Amaro, com show da banda Flor de Pequi. Já em 17 de agosto é a vez da UEMS de Dourados, das 18h às 1h, na Praça Antônio João. As atrações musicais serão a já tradicional Banda Terra Seca, e a dupla Fábio e Júnior. Fechando, em 23 de agosto, a UEMS de Nova Andradina, das 18h às 23h, na própria Unidade Universitária. A atração musical também contará com a Banda Flor de Pequi.

17º Festival do Sobá

Em continuidade as festividades do Festival do Sobá, que se iniciou na quarta-feira (7), nesta sexta-feira haverá show com Cristyan Proença, embaixador da cultura de Okinawa no Brasil, com apresentação musical com o instrumento típico Sanshin. O festival ainda traz a oficina ‘A história do Patrimônio’, sobre o prato que é patrimônio imaterial de Campo Grande; dança com a Companhia Cigana Esmeralda; fanfarra com a Escola Dr. Eduardo Olimpio Machado; músicas de okinawa com o grupo RKMD, Taiko de Okinawa, apresentação de Naldo Galeano e oficina e exposição do Orquidário Esplendor, tudo na Feira Central.

10º Festival da Rapadura

Vai um docinho? Começa nesta sexta-feira, na Comunidade Quilombola de Furnas de Dionísio, localizada em Jaraguari, a 44 quilômetros de Campo Grande, a 10ª edição do Festival da Rapadura. A partir das 18h, haverá feira cultural, às 19h30, cerimonia em homenagem aos 10 anos da festa e às 21h show com Maria Cecilia e Rodolfo. Às 23h a festa encerra com o Grupo Uirapuru. O evento é uma realização da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Furnas do Dionísio, e será realizado na sede da Associação.

Luedji Luna

A cantora e compositora Luedji Luna apresenta ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água Deluxe’ no Sesc Teatro Prosa. O show explora sonoridades como o neo-soul, R&B e jazz, apresentando ao público o repertório recém lançado em álbum homônimo, além de revisitar os sucessos dos trabalhos anteriores de sua carreira (Um Corpo no Mundo e Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água). A apresentação será no Sesc Teatro Prosa, às 19h, com classificação etária a partir dos 16 anos e entrada gratuita.

SÁBADO (10):

Sesc Teatro Prosa

Sábado será dia de teatro no reinaugurado Teatro Prosa, com o espetáculo musical ‘Beethoven em Fá para Menor’, da Cia Bricabraque. Com classificação livre e gratuita, a peça conta a história do músico, compositor, pianista e maestro, com muito dinamismo, humor e interatividade. Além disso, o espetáculo proporcionará um panorama da vida do célebre artista, da infância até a vida adulta, unindo música clássica e referências contemporâneas. O Sesc Teatro Prosa fica na rua Anhanduí, 200. Ingressos podem ser retirados por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-beethoven-em-fa-para-menor-com-cia-bricabraque/2575016?referrer=sesc.ms

Festa de Santo Afonso

A Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório realiza neste sábado a Festa de Santo Afonso, com shows gratuitos do grupo Laço de Ouro e da dupla Gilson e Júnior. A festança terá praça de alimentação, com pastel, cachorro quente, espetinho, caldos, doces e bebidas, a partir das 19h, na rua Eduardo Prado, 546, Vila Serradinho.

Coro Lírico Cant’arte

Prepare-se para uma noite de emoções intensas, onde os talentosos solistas do Coro Lírico Cant’arte se unem em duetos encantadores, trazendo vida a canções eruditas que tocam o coração e elevam a alma. Sob os holofotes, vozes se entrelaçam em perfeita sintonia para criar uma experiência musical única. A apresentação começa às 19h, com entrada gratuita, no Teatro Aracy Balabanian, rua 26 de agosto, 453, Centro. Ingressos devem ser retirados por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/duettos/2577582?share_id=copiarlink

Mirante Pub

Do lírico para o rock nacional, o Mirante Pub realiza o Tributo ao Charlie Brown Jr, com a banda The Champs e abertura da Banda Orbs, com os clássicos de uma das bandas mais adoradas do Brasil, que fez sucesso durante os anos 1990 e 2000. No local haverá cerveja em dobro até às 21h, drinks autorais, promoção de gin e lanches artesanais, com espaço contendo mesas e bistrôs. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou presencialmente na hora do evento. O Mirante Pub fica na Rua Doutor Zerbini, 53 Chácara Cachoeira.

Lançamento ‘Tríduo Rudo’ e ‘Versos para Mastigar’Neste sábado, os autores Henrique Pimenta e Fábio Gondim realizam o lançamento dos livros ‘Tríduo Rudo’ e ‘Versos para Mastigar’, no Museu da Imagem e do Som, a partir das 18h. Fábio Gondim, conhecido por seu estilo inovador, apresenta o segundo volume da Trilogia da Degustação com “Versos para mastigar”. Nesta obra, o autor faz uma analogia poética entre a textura dos alimentos e as emoções humanas, explorando diversas sensações a partir de uma narrativa lírica e visceral.

Henrique Pimenta traz a público “Tríduo rudo”, um trabalho amadurecido ao longo de sete anos. O livro se caracteriza por poemas curtos e rítmicos, abordando temas clássicos com uma crítica mordaz à sociedade. Pimenta destaca também a homenagem póstuma a Flora Thomé presente em sua obra.

Stand-up

A comediante brasileira Bruna Louise volta a Campo Grande com seu novo espetáculo “Ela tá correndo”. A apresentação será no dia 10 de agosto, no Teatro Dom Bosco. No espetáculo, Bruna busca ir além do entretenimento ao abordar questões como preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam impor a ela. Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, a comediante tem muita história para contar e a ideia é fazer o público se acabar com suas derrotas e vitórias. Ingressos estão disponíveis no site da Realiza Shows: https://realizashows.com.br/comprar-ingresso/bruna-louise-campo-grande-show-novo-sessao-final-6197

DOMINGO (11):

Parque dos Dinossauros

Uma verdadeira diversão para a criançada! Localizado na praça central, o parque oferece atividades ecológicas esportivas com cabos de aço suspensos em árvores e postes, e cinco travessias ligando as plataformas. Com segurança proporcionada por elásticos, o parque garante diversão e exercício para todas as idades, com cambalhotas, acrobacias, manobras radicais e saltos em trampolins. O Parque dos Dinossauros funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os preços variam conforme as modalidades disponiveis: arvorismo indoor, combo adventure, combo radical, combo extreme, eurobungy e Dino Oficina

Festival Vida Animal

Para os ‘pais de pet’ será realizado neste domingo o segundo dia do festival Vida Animal, na Esplanada Ferroviária, das 13h às 21h10. Haverá campeonato de tosa, sorteios, shows de Patrulha Canina e João Haroldo e Betinho, desfile de cães heróis, amigos e misses, cine pet. Ainda haverá praça de alimentação, feira de adoção digital, exposições de animais silvestres e área de recreação.

Stand-up Dourados

No domingo, a comediante traz toda a sua irreverência e humor para o município de Dourados, no Centro de Eventos Unigran, às 20h. Bruna Louise nasceu e cresceu em uma família de mulheres repletas de bom humor, e não demorou muito a perceber que a graça também fazia parte dela. Ingressos disponíveis no site da Realiza Shows.

