“A Santa Casa não pode parar os atendimentos”, reforça Dr. Victor Rocha

Parlamentar faz apelo para sensibilizar governador Reinaldo Azambuja e prefeita Adriane Lopes, sobre a situação do hospital

Após sair de mais uma reunião no Ministério Publico para discutir a situação contratual da Santa Casa, junto à Prefeitura de Campo Grande e o Governo de MS, o vereador Dr. Victor Rocha (PP) lamenta a falta de solução para o problema vivido pela instituição e alerta que o maior prejudicado caso o hospital pare de atender, será a população de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. A reunião aconteceu nas dependências do Ministério Publico de Mato Grosso do Sul na tarde de terça-feira (21).

“Fica aqui meu apelo para a prefeita Adriane Lopes e o governador Reinaldo Azambuja para que haja uma reunião entre os executivos municipal e estadual para que se chegue alguma solução para a Santa Casa. Estamos há 9 dias de findar contrato aditivo de prestação de serviço realizado pela Santa Casa e se esse impasse perdurar quem vai ficar sem atendimento será a nossa gente mais humilde, que não tem condições de pagar para ter assistência médico-hospitalar”.

Na manhã desta terça-feira, Dr. Victor Rocha que é vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, havia promovido junto com o vereador professor André Luis, uma audiência pública para discutir a situação financeira da Santa Casa, na oportunidade o vereador progressista alertou da importância do hospital para o atendimento da população campo-grandense e sul-mato-grossense.

“A Santa Casa é a esperança de todo paciente politraumatizado, dos que sofreram queimaduras, dos que precisam de cirurgias cardíacas. O hospital atende de 50% a 60% da média e alta complexidade de nosso Estado. É o maior hospital do Estado e uma das maiores Santas Casas do País. A Câmara de Vereadores não poderia se furtar de estar discutindo a sustentabilidade da prestação de serviços do hospital. Precisamos garantir essa sustentabilidade pelos próximos 12 meses”, salientou o vereador Dr. Victor Rocha. Ele ressaltou que o grande objetivo é a participação efetiva do Município, Estado e Governo Federal, no financiamento tripartite. Citou ainda a necessidade de todos chegarem a um entendimento”, afirmou Dr. Victor Rocha

O vereador Prof. André Luis lembrou que a discussão não termina aqui. “Esse debate não é novo. Lembro de três outras grandes crises na Santa Casa. Estamos fazendo operação tapa-buraco porque estamos discutindo custeio e não investimento. No Brasil, não podemos ficar só preocupados com CNPJ, mas temos que priorizar a vida do ser humano”, disse. Ele cobrou ainda a presença do Ministério Público Federal na discussão, pois a União tem que dar contrapartida dela, além de um portal da transparência com todos os dados e contratos, de maneira acessível.