Águas Guariroba inaugura Mural Urbano no bairro Maria Aparecida Pedrossian

Fazendo parte das comemorações da Semana da Árvore, a Águas Guariroba inaugura nesta quinta-feira (22), às 14h30, mais um novo mural de arte urbana. Desta vez o projeto chega até as os muros do sistema de abastecimento de água do bairro Maria Aparecida Pedrossian, localizado na Avenida Ministro João Arinos, esquina com a Rua Guilherme Ferreira Dutra.

A artista Grazieli de Souza Romero, moradora da região, assina a arte exposta no reservatório de água, que contou com a participação da estudante de 12 anos, Maria Luisa Lacerda Lima, selecionada pelo concurso Expressaê da Águas Guariroba.

“Foi maravilhoso participar de um projeto que estimula a arte com a imaginação e desenvolvimento dos adolescentes. Nesses 18 anos de carreira, foi uma das ações mais especiais que participei. Com a Oficina de Arte pude acompanhar como os adolescentes se interessam pela arte, despertando a curiosidade sobre o tema e estimulando a busca por mais informações”, destacou Grazieli.

O projeto Expressaê é realizado pela Coordenação de Responsabilidade Social da concessionária que também promoveu uma seleção de desenhos através de uma Oficina de Artes, que foram votados nas redes sociais.

O autor do desenho com maior número de curtidas, foi convidado para participar da pintura dos muros do reservatório de água. A iniciativa promove a arte das ruas na Capital, valoriza elementos da nossa região e leva mais cores para o ambiente urbano da cidade.

