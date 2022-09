Previsão indica massa de ar frio de 8ºC a 10ºC nos próximos dias e chuva só no domingo

A previsão para o final de semana indica tempo estável na sexta (23) e sábado (24), devido a atuação de uma massa de ar frio e seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal. O destaque nestes dias é a queda das temperaturas, com mínimas entre 8/10°C, principalmente na região sul do Estado.

Porém, a partir de domingo (25) há o retorno das chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido a uma combinação de fatores (deslocamento de cavados, aliado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia) no Estado do Mato Grosso Sul.

Sexta-feira (23): Neste dia a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. São esperadas mínimas entre 8-10°C e máximas de 20°C na região sul do estado, enquanto no norte espera-se mínimas entre 15-18°C e máximas de 28°C. E na capital, mínima de 13°C e máxima de 22°C. Os ventos sopram do quadrante sul, com rajadas de vento entre 40-60Km/h.

Sábado (24): O tempo estará firme, com sol e variação de nuvens. Ao amanhecer, há previsão de temperaturas baixas, com valores entre 9-11°C, nas regiões sul e leste do estado. Porém, o destaque é o aumento gradativo das temperaturas ao longo do dia, com máximas que podem atingir os 33°C na região norte do estado.

Em Campo Grande, espera mínima de 13°C e máxima de 27°C. Entre a noite de sábado e madrugada de domingo existe a possibilidade de retorno das chuvas no sul do estado. Os ventos sopram do quadrante leste, com rajadas de vento entre 40-60Km/h.

Domingo (25): A previsão indica tempo instável, com aumento de nebulosidade e chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido ao deslocamento de cavados, aliado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia.

As temperaturas mínimas ficam entre 15-16°C e máximas de 27°C nas regiões do cone-sul, sul-fronteira e grande Dourados. Nas regiões norte, sudoeste e bolsão mínimas entre 17-21°C e máximas de 34°C. Em Campo Grande, mínima de 18°C e máxima de 30°C. Os ventos atuam do quadrante leste e mudam para o quadrante norte ao longo do dia.