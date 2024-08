A convite da senadora Tereza Cristina, Sargento Betânia entra no PP e disputa vaga na Câmara

No último sábado (3), a Sargento Betânia foi oficialmente lançada candidata a vereadora por Campo Grande pelo Partido Progressistas (PP). O evento, que também marcou o lançamento da oficialização da candidatura de Adriane Lopes à Prefeitura de Campo Grande, contou com a presença de várias autoridades, incluindo a senadora Tereza Cristina.

Sargento Betânia aceitou o convite feito pela senadora Tereza Cristina, após o Partido Liberal (PL) estabelecer aliança com o candidato do PSDB. Segundo a candidata, a decisão foi tomada após oração, análise e conversa com a sua família e seu grupo de apoiadores.

Sargento Betânia é vista como uma nova liderança conservadora na política regional, com uma trajetória de superação e resiliência. Nascida em Campo Grande, casada, mãe e cristã, ela tem uma carreira de 21 anos, marcada por disciplina e dedicação à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ela se apresenta com uma plataforma próxima das comunidades, tendo atuado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública na criação e assessoria aos Conselhos Comunitários de Segurança de Campo Grande e em vários municípios do Estado.

Em seu currículo meritório é Educadora de formação, possuindo várias especializações em Segurança Pública, Gestão Educacional, Educação em Direitos Humanos, Abordagens da Violência contra a Criança e Adolescente, Ciências Políticas, Gestão de Serviço Social na Educação, Gestão Administrativa e de Lideranças, Polícia Comunitária, Inteligência Policial, e é Multiplicadora Internacional de Polícia Comunitária – Sistema Koban.

Há mais de 15 anos, Sargento Betânia realiza um trabalho contra as drogas, a exploração sexual infantil e a violência contra a mulher, além de ser uma defensora do fortalecimento da família, atuando nas escolas, igrejas, empresas e comunidades, mesmo sem ter um mandato, de forma voluntária.

“Minha conduta sempre foi pautada por coerência, alicerçada por valores e princípios, os quais não negocio. Desse modo, não consigo fazer vista grossa diante do cenário que se instalou. Caminhar onde a coerência do conservadorismo se relativizou, é inaceitável.”

