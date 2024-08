Homem é assassinado a tiros após ser chamado no portão de casa em Três Lagoas

Francolino Teixeira da Silva, de 34 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite de quinta-feira (8), após ser chamado no portão de sua residência, localizada na região do Jardim Cangalha, na zona leste de Três Lagoas. A cidade fica a cerca de 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, Francolino estava em casa com a esposa quando alguém chamou por ele no portão. Ao sair para atender, ele foi surpreendido por dois homens que, após confirmarem sua identidade, dispararam diversas vezes.

De acordo com o site JP News, a vítima ainda tentou fugir, mas acabou sendo atingida. A perícia constatou que pelo menos quatro tiros acertaram Francolino, resultando em sua morte. Durante a investigação na residência, as autoridades apreenderam porções de cocaína, o que pode indicar envolvimento da vítima com atividades ilícitas.

Francolino Teixeira da Silva tinha um histórico criminal significativo, com três passagens por homicídio. Os crimes pelos quais era acusado ocorreram nos dias 19 de janeiro de 2011, 7 de março e 8 de julho de 2013. A Polícia Civil está investigando se o assassinato desta quinta-feira está relacionado aos crimes pelos quais Francolino havia sido anteriormente condenado.

A execução em plena porta de casa e o passado criminoso da vítima sugerem que o crime pode ter sido um acerto de contas, mas a investigação ainda está em andamento para determinar os reais motivos e os responsáveis pelo homicídio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais