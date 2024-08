Homem de 61 anos é preso por agredir morador de rua a pedradas em Campo Grande

Um homem de 61 anos foi preso, suspeito de agredir um morador de rua a pedradas na madrugada de quarta-feira (7), na Avenida Júlio de Castilho, região da Vila Alba, em Campo Grande. A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que capturou o suposto agressor em um bar na Vila Sobrinho, nas proximidades do local do crime.

Segundo informações divulgadas à imprensa, o suspeito foi encontrado trajando as mesmas roupas que usava no momento do ataque, conforme registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem se aproximando da vítima com uma pedra grande na mão e uma mochila nas costas. Um carrinho de reciclagem estava ao lado do morador de rua, que foi brutalmente atingido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que a vítima estava em dívida com ele, o que teria motivado a agressão. A perícia e os policiais civis estiveram no local do crime, onde encontraram marcas significativas de sangue no chão.

O morador de rua foi socorrido e levado para a Santa Casa, onde permanece internado na área vermelha, sem identificação até o momento. Seu estado de saúde ainda é grave. O suspeito agora está preso e deverá passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (9). Até lá, ele permanece à disposição do Poder Judiciário. O caso segue sob investigação, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias que levaram à agressão.

