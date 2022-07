A 9 dias do início de convenções, poucas legendas definem datas

Prazo final para o registro das candidaturas será dia 15 de agosto

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

Faltando nove dias para o início das convenções em 20 de julho, apenas MDB, União, PSB, Avante, Republicanos, PTB, PSOL, Solidariedade e Novo marcaram datas para realizar o rito em Mato Grosso do Sul. Os outros partidos seguem com intensas articulações para acertar alianças, nomes para vices e candidatos a senadores. A data final para haver a convenção é em 5 de agosto.

Posteriormente os candidatos terão até 15 de agosto para registrarem suas candidaturas.

MDB

O MDB, que lança o ex- -governador André Puccinelli como candidato a governo do Estado, cravou a convenção para o último dia, em 5 de agosto, na sede do partido. O partido ainda definirá quem será o candidato a vice, apesar de conversas de bastidores indicarem o vereador Papy, de Campo Grande. O MDB também vai nomear quem disputará o Senado.

PSB

O PSB não lança candidato à majoritária. E o presidente estadual Ricardo Ayache marcou convenção para o dia 23 de julho, às 9h, na Câmara, e acabará com o mistério sobre qual legenda escolherá para emplacar alianças.

União

Por meio da assessoria de comunicação, a presidente do União, senadora Soraya Thronicke, informou que a convenção será em 22 de julho. O partido lança a deputada Rose Modesto como candidata a governadora e deve emplacar o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta como candidato ao Senado. O candidato a vice ainda será definido e pode ser alguma figura importante do Podemos.

Avante

O presidente do Avante, Lucio Soares, informou que a convenção será entre os dias 2 e 5 de agosto. O partido lançará o procurador Sergio Harfouche como candidato ao Senado, e disse que apoiará a candidatura de Rose Modesto.

PSOL

O PSOL marcou convenção partidária para dia 24 de julho na Câmara Municipal de Campo Grande e terá como candidato ao governo Adonis Marcos, e Sidnei Melo ao Senado.

Rede

A Rede fará a convenção dia 24 de julho também na sede do Legislativo municipal de Campo Grande, às 9h.

Republicanos

O presidente do Republicanos, Wilton Acosta, agendou para 5 de agosto a convenção para cravar as chapas proporcionais.

Solidariedade

O presidente do partido, vereador Papy, marcou para dia 28 de julho a convenção partidária na sede do partido.

Novo

O Novo fará a convenção partidária de forma remota em 26 de julho. O partido não lança chapa majoritária e concorre nas proporcionais com foco nos deputados federais.

PTB

Presidente do partido, Delcidio do Amaral disse que a convenção será em 5 de agosto, com foco nas chapas proporcionais.

PSDB

O PSDB lança o ex-secretário Eduardo Riedel como candidato a governador. Ele recebe apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e, segundo assessoria de comunicação do partido, ainda não há data definida e provavelmente ocorrerá na data final, em 5 de agosto.

PT

O presidente do PT-MS, Vladimir Ferreira, disse que a convenção será em agosto com data a ser definida. O Partido dos Trabalhadores emplaca o nome da advogada Giselle Marques para governadora, e do professor Tiago Botelho para o Senado.

PSD

O PSD, que terá o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad como candidato a governador, ainda não definiu data. A legenda está em busca de um candidato a vice, e tem o juiz Odilon de Oliveira como futuro postulante ao Senado.

PV

O presidente do PV, Marcelo Bluma, disse que a sigla ainda não marcou a data de convenção. O partido está federado com o PT, e por enquanto tenta avalizar a pré-candidatura de senador do empresário Henrique Medeiros. Hoje, o PV de MS participa de reunião nacional da federação para acertar esses detalhes.

PDT

Por meio da assessoria, o PDT informou que também não tem data para a convenção. O partido não lança chapa majoritária e enfraqueceu-se após a saída do deputado Dagoberto Nogueira, que era presidente estadual. Após a antiga diretoria ser dissolvida, o PDT está com presidente provisório e tenta formar chapa de candidatos a deputado estadual e federal. O deputado Lucas de Lima é o único representante na Assembleia Legislativa.

PROS

Presidente do PROS, Coronel Castilho Coaraci afirma que ainda está articulando alianças e, por isso, não tem data definida. Ainda não têm data definida os partidos: Podemos, PRTB, PCO, PL, PC do B, PP, Patriota e Cidadania.

