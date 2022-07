Consumo de água em Campo Grande aumenta em até 30% durante o período de estiagem

Mesmo com o abastecimento controlado, a utilização consciente pela população é muito importante

Por Kamila Alcântara

Até a segunda quinzena de setembro a principal característica do inverno no Centro- -Oeste brasileiro: a estiagem, se fará presente. Mesmo assim, o abastecimento de água em Campo Grande é feito, exclusivamente, pela concessionária Águas Guariroba, que garante não ter previsão de falta de água, mesmo com aumento de quase 30% no consumo neste período.

É importante destacar que 34% da água vem da captação do Córrego Guariroba e, por meio de um potente sistema de bombeamento, viaja através das adutoras por mais de 30 km até chegar à estação de tratamento. O restante é captado do Córrego Lageado, cerca de 16%, e os outros 50% são dos 150 poços profundos espalhados pela cidade, dez deles que acessam o Aquífero Guarani.

O sistema montado para atender a Capital é moderno e todos os pontos de captação são interligados, comunicam-se e são monitorados no Centro de Controle Operacional. Segundo o diretor- -executivo da concessionária, Gabriel Buim, desde 2020 já foram investidos mais de R$ 50 milhões para que a população não sofresse com o desabastecimento, principalmente durante a temporada de seca.

“Essa inteligência, esse monitoramento consegue garantir que não vá faltar água. Com os investimentos feitos nas perfurações, posso garantir que não vai faltar água em Campo Grande nessa estiagem”, garante Gabriel.

Os poços “menores” são ligados todos os dias e operam por cerca de três horas, porque mesmo em um dia tranquilo, sem casos de falta, os equipamentos precisam trabalhar diariamente para que não venham a falhar em casos de emergência. “São nove poços com vazão de 800 metros cúbicos por hora. Mas tem grandes variações, porque depende da geologia que estão perfurados”, explica o diretor-executivo.

Mesmo com essa garantia no abastecimento, Gabriel lembra que o consumo consciente é importante para o meio ambiente e a harmonia desse sistema. “É sempre importante a pessoa fazer o uso racional da água. Evitar lavar com água abundante os carros e as calçadas neste período, tentar reutilizar.

A gente monitora e o consumo de água ele aumenta coisa de 20 a 30 por cento neste período. Então as pessoas estão lavando roupa com mais frequência, tomando mais banho, ingerindo mais também. A concessionária está bem tranquila quanto ao abastecimento. Nossas campanhas de conscientização duram por todo o ano, não só sobre a água, mas também sobre o uso correto da rede de esgoto”, concluiu.

Vem chuva?

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), há probabilidade de chuvas entre hoje (12) e o próximo dia 22, com acumulados de 10 a 100 milímetros. As regiões com maiores acumulados são do Cone- -Sul, Sul-Fronteira, leste e Grande Dourados. Porém ainda é variável. Enquanto isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) classificou 44 cidades do Estado com Perigo Potencial pela baixa umidade, que oscila entre 30% e 20%.

