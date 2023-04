Nova lei determina proteção imediata à mulher que denuncia violência

Está em vigor nova lei que determina a concessão sumária de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir de denúncias de violência apresentadas as autoridades policiais ou a partir de alegações por escrito. A Lei 14.550/2023 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula e publicada no Diário Oficial da União na edição de hoje (20).

A norma deve alterar a Lei Maria da Penha. Assim, as regras deverão ser aplicadas a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida.

As medidas protetivas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação ou da existência de inquérito policial ou boletim de ocorrência. Deverão vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos dependentes.

As medidas protetivas poderão ser indeferidas no caso de avaliação, pela autoridade, de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos dependentes.

A nova norma é oriunda do PL 1.604/2022, aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em dezembro do ano passado e pela Câmara dos Deputados em março. Segundo a então senadora Simone Tebet (MS), autora da proposta e atual ministra do Planejamento, as mudanças evitarão interpretações diversas de juízes ou policiais sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Com informações da Agência Senado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.