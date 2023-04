Criador do Pac-Man teve ideia para o jogo ao pedir pizza no delivery

“Fita” chegou ao Brasil há 40 anos, e aqui recebeu inicialmente o nome de “Come-Come”

O famoso jogo de fliperama Pac-Man chegou no Brasil há 40 anos. Recebeu aqui, inicialmente, o nome de “Come-Come”. Estrelou desenho animado, exibido pela TV Bandeirantes, em 1987, e até um comercial de um remédio para quem exagera na refeição. O curioso é que a bolinha amarela, que tem a missão de devorar pílulas espalhadas em um labirinto sem ser apanhada por uns fantasminhas, foi inspirada justamente numa pizza.

Então, em vez de terminar em pizza, o Pac-Man começou em pizza?

Exatamente! O designer japonês Toru Iwatani, de 25 anos, teve a ideia do jogo, em 1980, logo depois de pedir uma pizza no delivery. Ao abrir a caixa e se servir da primeira fatia, ele encontrou exatamente a figura que estava procurando. Na época, ele trabalhava para uma fabricante de máquinas de pinball, a Namco. A novidade foi lançada no Japão, em 22 de maio, com o nome de Puck-Man. Esse Puck veio de “paku-paku”, termo japonês que descreve o movimento da boca abrindo e fechando ao comer.

Como foi a repercussão do lançamento?

Olha, ele fez tanto sucesso que as moedinhas de iene [nome do dinheiro no Japão], usadas como fichas de fliperama, chegaram a sumir do mercado. Foi a maior crise de falta de troco, por lá. O jogo entrou para o “Guinness Book – O Livro dos Recordes”, em maio de 2005, como o maior game operado com moedas da história.

Quando ele trocou de nome para Pac-Man?

Nos Estados Unidos, Puck-Man passou a se chamar Pac- -Man para evitar que o nome fosse associado a um palavrão, em inglês. Entre 1980 e 1981, cerca de 100 mil máquinas do videogame foram vendidas para o país. No Brasil, além de “Come-Come”, ele já foi chamado também de “Comilão”, em determinada época. Na Itália, o bonequinho é chamado de “Gabo-Gabo” e, na Espanha, “Comecocos” [comedor de cocos]. Os fantasminhas do jogo também têm nomes: Blinky (vermelho), Pinky (rosa), Inky (azul) e Clyde (laranja).

O jogo já recebeu muitas homenagens?

Tantas e tantas que escolhemos só algumas delas. A dupla de cantores Gary Garcia e Jerry Buckner é autora da canção “Pac-Man Fever” (Febre Pac-Man), inspirada no jogo. Em 22 de maio de 2009, entrou no ar o “Museu Virtual do Pac-Man”. Os textos são todos em inglês. Nas comemorações de seus 30 anos, o Pac-Man foi homenageado com um doodle divertidíssimo do Google. Na Bolsa de Valores norte-americana, Pac-Man virou sinônimo de empresas que se defendem de outras que querem tomar seu controle, de forma hostil.

Não tem personagem feminino nessa história?

A Pac-Woman, por exemplo? Tem, sim! Mas o nome é outro: Ms. Pac-Man [Senhora Pac-Man], lançada em 1982 e apresentada como mulher de Pac-Man.

