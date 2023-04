‘É um prazer imensurável’, diz Luan Santana sobre show, na Expogrande

Fãs aguardam ansiosas pela vinda do ídolo, Luan Santana, que faz show neste sábado (22), no Parque de Exposições

O campo-grandense Luan Santana retorna à Capital, neste fim de semana, e se apresenta neste sábado (22), na 83ª Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Com 15 anos de carreira, o “Gurizinho de MS” gravou, recentemente, o DVD “Luan City 2.0”, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com uma mega estrutura e 65 mil pessoas presentes. Na Capital, ele promete um grande lançamento, que dá continuidade ao projeto “Luan City”. Ansiosas para o show, as fãs do artista já estão se preparando para reencontrá-lo.

“Expogrande é uma festa muito tradicional no calendário de eventos de Campo Grande. Já virou tradição fazer parte da grade de atrações. Muito mais do que ser cantor, por ser filho desta terra tão abençoada. Cantar e estar ao lado dos meus conterrâneos sul-mato- -grossenses é um prazer imensurável. Além de, claro, dividir palco com amigos, como é o caso da Maiara e Maraisa, Ana Castela, Matheus e Kauan, Diego & Victor Hugo, Alok, e Pedro Sampaio, nestes 10 dias de festa”, declarou o cantor, durante entrevista ao jornal O Estado.

Feliz em voltar a Campo Grande, o artista garante que surpreenderá o público, no show deste sábado (22). “Estamos preparando grandes surpresas. Quando o show é em casa, a exigência é ainda maior! Vai ser uma apresentação inesquecível. Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, queremos que todo mundo se sinta assim, não necessariamente em um show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação. Eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas. E ter Campo Grande como cenário já é motivo para comemorar”.

“Luan City 2.0” traz 25 músicas inéditas. Em “Luan City”, o artista levou uma concepção que remete à Nova York dos anos 20. Já no projeto “Luan City 2.0”, ele viaja em uma cidade futurista, avançando 150 anos, com a presença de máquinas, inteligência artificial e chips. “É uma evolução musical, cenográfica e inspiracional do ‘Luan City’, por isso chamei de ‘2.0’. Evoluímos no sentido das histórias de amor das canções, dos arranjos, do palco e dos efeitos visuais”, explica Luan.

O artista diz que é sempre muito bom voltar à sua terra natal. “É sempre uma honra muito grande voltar para minha terra natal. Estar em Campo Grande, onde tudo começou e ter, além de fãs, amigos e familiares, é um presente. Campo Grande me abençoa, me inspira e renova. Não ao acaso, escolhi Campo Grande para apresentar o meu primeiro festival ‘Luan City’. Em abril do ano passado, recebi Jetlag e Clayton e Romário, em uma super festa, que tem percorrido o Brasil”. Sobre o público campo-grandense, ele diz: “É um público quente, que gosta de boa música e que canta todas, do começo ao fim. É diferenciado. Com aquele gostinho bom de receber amigos e familiares. Fico sempre muito feliz em voltar à Campo Grande. O começo de tudo, onde o Brasil pôde me conhecer”.

Hoje (20), sobem ao palco da Expogrande as duplas sertanejas Matheus e Kauan e George Henrique e Rodrigo. Amanhã (21), é a vez de Gusttavo Lima e Pedro Sampaio. No sábado (22), Luan Santana e Gustavo Mioto se apresentam.

Fãs da Capital não medem esforços para prestigiar o show do ídolo, Luan Santana

A psicóloga e mestranda em educação Bruna Ximenes, é fã do Luan Santana desde a infância e, em 2011, criou um fã-clube chamado “Luan Vencedor”, no Twitter, que inclusive foi seguido pelo cantor, na época. A fã conheceu Luan em 2013, após ganhar uma promoção, onde o cantor levaria uma fã para dançar a música “Sogrão Caprichou” no palco e teria acesso ao camarim. “Foi um sonho mais do que realizado, visto que desde 2009 o meu maior sonho era abraçá-lo. Uma sensação incrível e que ficou marcada na minha história de vida”, relata.

No ano passado, Bruna chegou a ficar horas e horas no Mercadão Municipal de Campo Grande, esperando pela visita de Luan. “Combinei com uma amiga e chegamos lá às 8h. Quando estávamos quase perdendo as esperanças de que ele iria, avistamos o segurança dele e, logo mais, o Luan apareceu. Como eu não encontrava ele pessoalmente desde 2017, apenas o vi em shows de longe, então foi um sentimento como se fosse a primeira vez”.

Com o ingresso comprado desde o dia 25 de fevereiro, quando iniciaram as vendas, a psicóloga pretende chegar cedo, para garantir um bom lugar e as expectativas são as melhores. “Quando se fala em Luan Santana em Campo Grande, que é a terra dele, a expectativa para o show é totalmente diferente. Repleta de lembranças, um carinho maior. Então, estou muito ansiosa, pois sei que, como sempre, será um show histórico. Pretendo chegar cedo, para ficar em um bom lugar”.

Fã desde 2009, a integrante do fã clube “Anjo Santana”, Beatriz Palace, afirma que ser fã do Luan Santana não é para qualquer um. Ela ainda não conhece o cantor e está ansiosa para encontrá-lo, na Capital. “Estou muito ansiosa. Toda vez que ele vem a Campo Grande, fico muito nervosa. Encontrar ele em mais um show, para mim, é tudo de bom e espero que ele venha antes, para meu fã-clube conseguir encontrá-lo”.

Também com o ingresso comprado desde o início das vendas, ela garante que seu dia será em função de conseguir uma foto com Luan Santana. “Vou ficar no aguardo de tentar encontrar ele no aeroporto. Meu dia vai ser em função de tentar tirar uma foto, antes do show”.

