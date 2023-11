1º Concurso: Cerimônia de premiação é definida e 106 redações seguem na disputa

O 1º Concurso de Redação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) redefiniu a data de cerimônia da premiação aos alunos e escolas participantes do certame promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Será no dia 12 de dezembro, às 13h30, no Plenário Júlio Maia, com a divulgação das 30 redações destaques, os primeiros lugares vencedores e as escolas que ganharão um total de R$ 22 mil em prêmios.

De acordo com a presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB), 106 redações continuam na disputa. “Agora uma comissão avaliadora vai analisar uma a uma das redações recebidas para selecionar o 1º, 2º e 3º lugares, que ganharão prêmios, assim como suas escolas. Ainda distribuiremos kindles de incentivo às redações destaques. Com a data da cerimônia definida vamos gerar uma expectativa aos alunos e esperamos que o Concurso esteja incentivando ainda mais a leitura e a criatividade dos nossos jovens. Boa sorte a todos”, disse a deputada, que também agradeceu apoio da Mesa Diretora para realização do concurso.

Premiação

A premiação terá a cobertura do evento pelos canais oficiais de Comunicação da ALEMS pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. Os alunos classificados de primeiro a terceiro lugar receberão:

– 1º lugar: Certificado de participação, um celular e um kindle

– 2º lugar: Certificado de participação, um notebook e um kindle

– 3º lugar: Certificado de participação, um tablet e um kindle

– Alunos até o 30º lugar também receberão o kindle, além do Certificado com Mérito Legislativo.

– As escolas vencedoras receberão os prêmios:

– 1º lugar: Certificado de participação e R$ 10 mil

– 2º lugar: Certificado de participação e R$ 7 mil

– 3º lugar: Certificado de participação e R$ 5 mil

O tema escolhido para o 1º Concurso de Redação da ALEMS foi: Cidadania alinhada aos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) – Agenda 2030. Saiba tudo sobre o concurso pelo site oficial da Escola do Legislativo em https://www.escoladolegislativo.al.ms.gov.br.

O 1º Concurso de Redação da ALEMS tem a parceria da Secretaria de Estado de Educação e a parceria da Energisa, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Conselho Estadual de Educação, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Educaçao Básica do Estado (FADEB-MS), União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul (UCV-MS) e Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe-MS).

