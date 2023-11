Tá preparado? Calor não dá trégua e sensação térmica devem ultrapassar os 45°C

Sem nenhuma novidade, o dia promete ser quente em Mato Grosso do Sul, com sensação térmica que pode ultrapassar os 45°C. Os municípios de Água Clara e Corumbá registraram as maiores sensações térmicas ontem (15), 47°C e 48°C respectivamente.

Entretanto, conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas as pancadas de chuva ou tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo.

São esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 40-44°C em Mato Grosso do Sul. Além das altíssimas temperaturas, a umidade relativa do ar estará muito baixa, com valores entre 10-30%. Recomenda-se beber bastante água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 27-31°C e máximas de até 43-45°C. Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 23-28°C e máximas de até 39-42°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila por volta dos 27-29°C e máximas de até 37-40°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte, contribuindo para elevar a sensação de calor. Os ventos atingem valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Mudança?

Ainda conforme o Centro, a partir de sábado (18), há maior probabilidade de ocorrência entre os dias 19 e 20 de novembro de 2023, a aproximação de uma frente fria deverá quebrar o bloqueio atmosférico e favorecerá chuvas e tempestades no estado.