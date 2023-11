Prefeitura de Dourados dá a largada e é a primeira a pagar o 13º de forma integral

No interior do Estado e na Capital, prefeitos garantem que os recursos já estão provisionados

A prefeitura de Dourados adiantou o pagamento do décimo terceiro dos servidores públicos, movimentando cerca de R$28.662.187,75, o valor líquido da folha, na economia local. Em contato com prefeituras de outros municípios, nenhum tem previsão para depositar antes da data já estipulada, contudo, todos afirmam estar com o recurso já reservado.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, fez o anúncio em suas redes sociais, na segunda-feira (13), e comentou ter vários objetivos para antecipar o pagamento. “Primeiro, isso mantém o nosso compromisso de honrar com o pagamento antecipado, assim, agradecendo o papel dos servidores que cumprem, no nosso dia a dia, o seu trabalho. Também é uma forma de as famílias se organizem melhor para as compras do final do ano. Terceiro, sem dúvida nenhuma, é uma forma de prestigiar o comércio local”, comentou.

“Dessa forma, organizando as finanças do município, a gente poderá continuar fazendo os pagamentos dos servidores antecipadamente. E, pagando o 13º de forma integral nós estamos contribuindo para que a cidade tenha um final de ano ainda melhor”, finalizou Alan Guedes.

Em contato, a prefeitura de Corumbá disse que não pretende mexer na agenda de pagamento. “A Prefeitura paga o 13º até o dia 18 de dezembro, o que representa cerca de R$ 19 milhões líquidos na economia local”, informou a assessoria.

Em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro informou, à equipe do jornal O Estado, que a primeira parcela já foi paga e a segunda vai sair em breve. “A cor do dinheiro da primeira parcela os servidores nem veem mais, o pagamento saiu no dia 28 de outubro, Dia do Servidor, foi uma forma de comemorar o dia deles. A outra metade vai sair até dezembro”, relatou o prefeito.

A prefeitura de Ribas do Rio Pardo fez o pagamento da primeira parcela em junho. “Já fizemos o pagamento da primeira parcela, a segunda e última será paga até o dia 20 de dezembro. Cerca de 5,5 milhões serão injetados na economia da cidade. Estamos com o valor separado e pretendemos pagar pontualmente, sem adiantamento previsto”, informou João Alfredo, Executivo Municipal.

Em outubro, a prefeita Adriane Lopes anunciou que o valor para o pagamento da bonificação está garantido e seguirá dentro das normas da legislação. “Os servidores terão o 13º salário pago dentro do prazo estabelecido, em dezembro. O recurso já está provisionado”, garantiu a prefeita. Somente na ativa, na Capital, são 25,7 mil servidores.

Conforme a legislação, as parcelas do décimo terceiro salário devem cair ainda esse mês, sendo a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda, no dia 20 de dezembro.

13º na economia

O economista Lucas Mikael explica que o 13º virou uma ferramenta para impulsionar a economia, garantindo elevados volumes de vendas para a indústria e o comércio, no final do ano. Além disso, ajuda a vida financeira do brasileiro.

“Isso se deve desde a sua origem, o décimo terceiro salário foi instituído, oficialmente, com a denominação de Gratificação de Natal, com o objetivo de propiciar aos trabalhadores um Natal com maior fartura e, ao mesmo tempo, incrementar a atividade econômica por meio do aumento das vendas no período de festas. Quando o poder de compra de um indivíduo aumenta, ele tende a consumir mais bens e serviços. A entrada de um recurso extra no final do ano ‘empurra’ as pessoas para o consumo. Assim, o aumento de renda causado pelo 13º funciona dessa maneira. A grande parte da população vai utilizar os recursos no consumo”, contextualiza o economista.

“Nos últimos anos, é importante destacar que, por consequências da pandemia, da alta da inflação e do aumento do endividamento do brasileiro, o 13º, não necessariamente, resulta em consumo. As últimas pesquisas sobre o tema mostram que muitos brasileiros estão utilizando essa bonificação para o pagamento de dívidas e até mesmo como poupança. Certamente, o benefício aumenta o poder de compra do trabalhador e os recursos na economia. O aumento das vendas no período de fim de ano são positivamente influenciados pelos recursos do 13º. O aumento de gastos que tipicamente o trabalhador tem com as festas de fim de ano e, também, as despesas que se concentram no início do ano seguinte, com o pagamento de impostos, matrículas escolares, entre outros, são beneficiados com os recursos desse salário extra.

Além disso, os maiores gastos do trabalhador se refletem em maior produção e emprego”, completa Lucas Mikael.

O advogado e também economista, Dr. Dax Peres Goulart, revela que a maior média do valor do salário pago é do setor de serviços. “Considerando que o 13º não é um bônus, mas um ajuste matemático pelas 52 semanas trabalhadas no ano, e que pode ser pago em duas parcelas: a primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro, o trabalhador deve ter a consciência de que este valor recebido é fruto do seu trabalho e, portanto, antes de sair gastando é recomendado priorizar o pagamento de dívidas e, se possível, investir o restante”, recomenda.

“Todavia, por ser pago, mesmo que em duas vezes, e geralmente no período festivo de fim de ano, acaba sendo deslocado para o consumo, o que movimenta o comércio.”

