Atleta do Corumbaense preso com supermaconha é liberado, mas usará tornozeleira eletrônica

O zagueiro do Corumbaense Futebol Clube, Luís Cláudio Oliveira, conhecido como Chicago, que foi preso no último final de semana transportando supermaconha em sua bagagem, dentro do ônibus do clube na BR-262, foi ouvido e ganhou a liberdade na manhã de hoje (360). Ele terá que usar tornozeleira pelo prazo de 180 dias e seguir orientações como recolhimento domiciliar noturno.

Durante a audiência de custódia relatado pelo site Diário Corumbaense, o magistrado apresentou algumas regras como recolhimento das 20 até às 6h e o uso de tornozeleira eletrônica.

Em depoimento, o atleta disse que trabalha na prefeitura de Corumbá e que recebeu R$ 2.5 mil de salário. Ela ainda disse que receberia R$ 3 mil para levar os entorpecentes, mas não disse para quem receberia a droga. De acordo com a polícia, a supermaconha está avaliada em R$ 50 mil.

A Polícia Civil ainda pediu a quebra de sigilo telefônico do zagueiro. Ele foi pego com 5,3 kg de supermaconha em uma mala, de cor marrom.

Prisão em flagrante do jogador

Chicago foi preso no último sábado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, na BR-262, próximo a Terenos. O zagueiro estava no ônibus com os atletas que seguiam para Campo Grande, quando o ônibus quebrou.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), passavam pelo local e resolveram parar para auxiliar os jogadores. Os policiais realizaram algumas vistorias nas bagagens dos jogadores, quando encontraram a supermaconha na mochila de Luís Cláudio Oliveira,

O atleta recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia. Ele estaria no ônibus viajando com a equipe apenas para exames cardíacos. Já o time do Corumbaense, estava a caminho de mais um compromisso, contra o São Gabriel.

