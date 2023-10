Suspeito de atirar em veículos na fronteira tem prisão temporária decretada pela justiça

Um homem de 42 anos foi preso neste final de semana, suspeito de ser o Maníaco da Lanterna, em um dos trechos da MS-384, na região de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o suspeito pode não ter agido sozinho durante os atentados.

“Nesse momento ele é tratado como suspeito e não descartamos a participação de outras pessoas. As investigações continuam e aguardamos um posicionamento por parte do poder judiciário quanto à prisão preventiva”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Antônio João, Clealdon Alves de Assis Júnior ao site Porã News.

De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o suspeito foi detido no último sábado (28), por volta das 22h, na MS-384, com diversas munições. Ele foi encaminhado a delegacia para prestar depoimento.

Durante a oitiva, o homem não soube esclarecer porque estava naquele local com as munições. “Diante das lacunas e versões apresentadas, decidi representar uma prisão temporária do suspeito”, relatou o delegado.

