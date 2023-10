Jogador do Corumbaense é preso ao transportar droga em ônibus de viagem do time

O jogador de futebol do Corumbaense Futebol Clube, Luís Cláudio Mendes, conhecido como Chicago, foi preso em flagrante por equipe do CHOQUE ontem (28) ao transportar droga dentro do ônibus do clube, onde o time viajava para partida pela terceira rodada do Campeonato Estadual da Série B.

Em comunicado oficial, a diretoria disse que o jogador acompanhava o time para realizar exames em Campo Grande. No último dia 15, Mendes sofreu um infarto após partida contra a o Náutico, e teria passado por cirurgia e colocação de stents.

O clube ainda disse que, inicialmente, o atleta terá auxílio jurídico da administração do Corumbaense e ainda esclareceu que “não compactua com a conduta do atleta e adotará medidas”.

Ainda de acordo com a nota, o Corumbaense ressalta que vai prestar esclarecimentos sobre o ocorrido durante a semana e que volta as atenções para a partida contra o São Gabriel, neste domingo (29), em Camapuã.

Segundo informações do portal Diário Corumbaense, a abordagem do Choque ocorreu na entrada de Campo Grande, com auxílio de cão farejador para localização do entorpecente. Ainda não há confirmação da quantidade e qual droga foi encontrada na bagagem de Chicago.