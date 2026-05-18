Vulgo “Peixeira” morre em confronto com o Choque em Campo Grande

Após fugir do presídio, Lucas Felipe Alves Ferreira, o “Peixeira”, morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque, no domingo (17), em Campo Grande.

Segundo informações, Peixeira estava foragido havia um mês do presídio onde cumpria regime semiaberto.

Com extensa ficha criminal por roubos de veículos, ele costumava colocar os produtos à venda no Marketplace do Facebook. Pelo menos cinco pessoas teriam reconhecido os carros e procurado a polícia.

A situação veio à tona após Lucas realizar vários roubos de motos. Ele foi localizado pela equipe policial na casa de uma possível namorada, no bairro Jardim Noroeste.

Quando percebeu a movimentação, tentou fugir pulando o muro para a casa vizinha. Como não obedeceu às ordens, os policiais entraram no imóvel.

Ele foi alcançado no quintal da residência e, com uma arma na cintura, teria tentado pegar a arma do comandante da equipe, momento em que foi alvejado.

Mesmo baleado, Lucas resistiu e sacou a arma. Os policiais atiraram novamente. Peixeira chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos.

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