Mulher de cardiologista é encontrada morta em área rural de Campo Grande

Polícia Militar e equipes da Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher estão no local

Nesta segunda-feira (18), uma mulher foi encontrada morta na zona rural de Campo Grande. As circustâncias do caso ainda estão sendo apuradas.

A vítima é esposa de um cardiologista da Capital. A PM(Polícia Militar) teria sido acionada para atender o ocorrido e no local estão equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher).

A matéria entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes sobre a investigação do caso e aguarda retorno.