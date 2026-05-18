Mulher de cardiologista é encontrada morta em área rural de Campo Grande

Foto: Divulgação
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Polícia Militar e equipes da Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher estão no local 

Nesta segunda-feira (18), uma mulher foi encontrada morta na zona rural de Campo Grande. As circustâncias do caso ainda estão sendo apuradas.

A vítima é esposa de um cardiologista da Capital. A PM(Polícia Militar) teria sido acionada para atender o ocorrido e no local estão equipes da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher).

A matéria entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes sobre a investigação do caso e aguarda retorno.

 

 

 

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