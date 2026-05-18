Datafolha: 70% veem relação entre Lula e Congresso mais marcada por confronto do que colaboração

A relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional é vista pela maioria dos brasileiros como mais conflituosa do que cooperativa. É o que aponta nova pesquisa do instituto Datafolha divulgada na noite desse domingo (17), indicando que 70% da população enxergam mais confronto do que colaboração entre o Palácio do Planalto e deputados e senadores.

Segundo o levantamento, apenas 20% dos entrevistados avaliam que existe mais cooperação entre os poderes. Outros 2% afirmam não perceber nem confronto nem colaboração, enquanto 8% não souberam responder. Entre os que enxergam mais embates, 89% consideram esse cenário negativo para o Brasil. Já no grupo que percebe maior colaboração, 58% avaliam a relação como positiva para o país, enquanto 38% entendem que ela também traz impactos negativos.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios brasileiros entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00290/2026.

O desgaste na relação entre o governo federal e o Legislativo atingiu um dos momentos mais delicados em abril deste ano. Na ocasião, o Senado rejeitou a indicação do então advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, fato que não ocorria havia 134 anos. No mesmo período, o Congresso também derrubou vetos presidenciais ao projeto da Dosimetria, relacionado às penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela analista Basília Rodrigues, do SBT News, Lula pretende reenviar ao Senado a indicação de Jorge Messias ao STF. A movimentação ocorre em meio às articulações políticas para votação de pautas consideradas prioritárias pelo governo em ano de eleições gerais, entre elas o fim da escala de trabalho 6×1 na Câmara dos Deputados e a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Senado.

O Datafolha também mediu a avaliação popular sobre o desempenho do Congresso Nacional. Para 37% dos entrevistados, a atuação de deputados e senadores é ruim ou péssima. Outros 43% classificaram o trabalho como regular, enquanto 15% consideram a atuação boa ou ótima. Já 5% não souberam opinar. Os números oscilaram dentro da margem de erro em comparação com a pesquisa divulgada em março, quando 39% avaliavam o Congresso como ruim ou péssimo, 42% como regular e 14% como bom ou ótimo.

Com informações do SBT News

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