Vizinhos tiram faca de mãe à força após ela ter agredido os filhos

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Mariely Barros

A Polícia Militar de Campo Grande prendeu, na noite deste domingo (11), uma mulher que agrediu com socos os três filhos, um menino de 6 e outro de 12 anos, além de uma menina com microcefalia, de 6 meses, durante um surto aonde moram no bairro Universitário. Segundo boletim de ocorrência, a mãe estava com uma faca ameaçando os filhos e o marido.

De acordo com uma testemunha, para defender as crianças, acertou um soco no olho esquerdo da autora, instante que outro morador aproveitou para tomar a faca dela. Ao chegar no local, a polícia observou que a mãe estava visivelmente embriagada e seu marido não estava no local.

Por fim, a guarnição deixou as crianças aos cuidados de sua tia, que mancou vídeos sobre o caso para a reportagem, mas que por respeito não divulgou. Um deles mostra as crianças chorando indo embora com a tia.

Segundo a irmã do marido da autora que foi até a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) nesta tarde, delegado havia arbitrado uma fiança, depois desistiu. A autora se encontra presa na 2ª DP até passar por audiência de custódia.