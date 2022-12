Criança de 11 anos é estuprada e morta na Capital

Uma criança de 11 anos foi encontrada morta com sinais de estupro na noite deste domingo (11), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. O crime ocorreu dentro da própria casa da vítima. A criança foi encontrada pela mãe caída no chão da cozinha, ensanguentada e com sinais de agressão física e sexual. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou manobras de reanimação por mais de uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estaria em casa sozinha, cuidando dos dois irmãos menores, um de menos de três anos e outro de meses. A mãe das crianças estaria consumindo bebida alcoólica em uma bar da região antes de voltar para casa e encontrar a filha morta. Segundo a delegada da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), Karen Viena, a vítima foi encontrada pela perícia brutalmente machucada.

“A menina estava deitada no chão da cozinha, com as vestes levantadas até a cintura, muito sangramento na parte vaginal e também no rosto e orelha. Acredita-se que ela não só tenha sido violentada sexualmente como espancada. Não conseguimos encontrar nenhum objeto lá que pudesse ser instrumento disso, o médico constatou o óbito e os peritos constataram que ela havia sido muito machucada”. A delegada ainda disse que o estado da criança chocou até a polícia, já que a vítima estava com as partes íntimas dilaceradas e com marcas de mordida próximo ao mamilo.

Vizinhos prestaram depoimento e um deles contou que ouviu o momento em que um homem teria ido até à casa da criança. “O vizinho do lado chegou a ouvir um homem chegando e perguntando da mãe dela, ela falou que não estava, ele disse que precisava entregar um dinheiro para a mulher. Após isso, essa pessoa foi ao banheiro, demorou dez minutos e na hora que saiu ouviu o neném chorando, ele saiu no portão e viu um homem saindo no sentido contrário. A testemunha nos deu as características desse homem, a gente vai verificar os arredores e a GOE já está ciente dessas informações”, explica a Delegada.

A mãe da criança, uma mulher de 39 anos, foi presa e prestou depoimento na delegacia. Ela deixou as crianças sozinha por mais de sete horas, com a porta da frente trancada com um cadeado pelo lado de fora. Conforme a polícia, a mulher, que é garota de programa, tinha saído para ingerir bebida alcoólica no dia do crime.

“A mãe estava no local, ela foi presa por abandono de incapaz com resultado de morte da criança. Os vizinhos relatam que esse comportamento dela é recorrente, de deixar as crianças sozinhas aos cuidados da menor de 11 anos, a casa com muito entra e sai de homens, porque a senhora realiza programas. Ela alega que não leva ninguém lá quando as crianças estavam, mas os vizinhos falam que não, o entra e sai independente das crianças estarem lá”, detalha a delegada.

A casa onde as crianças viviam estava em condições insalubres, sem alimentos, suja e bagunçada, em situação precária. No local, havia uma muretinha de ripas, que dá para acesso ao fundo da casa, e a porta estava apenas encostada com uma máquina de lavar. Como a porta da frente estava trancada e um vizinho ajudou a polícia a arrombar, a delegada acredita que o suspeito entrou na residência pela porta da frente, que não tinha nenhuma proteção, segurada apenas por uma máquina de lavar .

O conselho tutelar levou mais de duas horas para chegar no local do crime, portanto a polícia contou com ajuda de testemunhas para encaminhar as crianças para a delegacia.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável, abandono de incapaz e homicídio majorado contra pessoa menor de 14 anos, com possibilidade de evoluir para Feminicídio, de acordo com o andamento das investigações. O autor do crime ainda não foi identificado e a polícia segue em busca do suspeito relatado pelos vizinhos.

Confira mais informações na live:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.