General Freire Gomes assume o Exército Brasileiro com pensamento firme

O Centro de Comunicação Social do Exército informou, nesta segunda-feira (12), que o General de Exército Marco Antônio Freire Gomes assume o Comando do Exército, conforme indicação do Ministro de Estado da Defesa Paulo Sergio Nogueira, e confirmação do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Com pensamento e posicionamento firme o comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, tem se colocado como uma voz forte e equilibrada nos momentos delicados da Nação.

Uma das declarações icônicas dele foi dada durante cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, no Quartel General do Exército, em Brasília quando ele citou o “Exército forte” e ressaltou a atuação dos militares em outras áreas, como infraestrutura e saúde. O presidente Jair Bolsonaro (PL) estava no palanque, mas não discursou.

“Soldado Brasileiro! Se, em algum momento, verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. O bravo guerreiro demonstrou que seu coração de pacificador era ainda maior que a formidável têmpera de sua espada invencível”, disse o General em seu discurso o discurso.

Foi durante uma cerimônia de formatura de oficiais na Academia Militar das general que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez a sua primeira aparição pública após o segundo turno da disputa eleitoral e Marco Antônio Freire Gomes, citou ser o o presidente uma atributos como “dignidade”, “amor ao Brasil” e “inabalável fé em Deus”.

“Que a legalidade, a legitimidade e a estabilidade continuem como valores centrais, sempre em respeito ao povo e a nossa amada Nação. Lembremos que não há liberdade sem soberania, a qual para ser mantida, necessita de um Exército forte, capaz e respeitado”.

História