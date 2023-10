Vizinhos encontram idoso morto em residência com golpes de faca pelo corpo

José Aparecido Gomes, 78 anos, foi encontrado morto, deitado em uma poça de sangue, na manhã de ontem (13), em uma residência em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o idoso foi encontrado com diversas marcas pelo corpo por golpes de faca.

Conforme informações do site O Pantaneiro, vizinhos relataram que viram a bicicleta da vítima do lado de fora de uma residência no Bairro Serraria e estranharam o fato porque o portão estava aberto. Os moradores depararam com José no chão e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegar no imóvel, localizado na Hélio Galam Fernandes, constataram o óbito.

Equipes da perícia técnica e Polícia Civil estiveram no local e apontaram que o carro de José, um Volkswagen Gol, havia sumido da garagem da casa. O caso está sendo apurado pelos setores de investigações como latrocínio, roubo seguido de morte.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.