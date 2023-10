No judô, o sul-mato-grossense Luan Pimentel é convocado

A CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) divulgou, na quartafeira (12), a convocação das seleções brasileiras de futebol de cegos, goalball feminino e judô paralímpico que representarão o país nos Jogos Mundiais da IBSA, competição organizada pela Federação Internacional de Esportes para Cegos que acontecerá na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, de 18 a 27 de agosto. Entre os convocados, está o judoca sul-mato-grossense Luan Simões Pimentel.

Além das modalidades já citadas, vão integrar a grade do evento: tiro com arco, xadrez, críquete, futebol B2/B3, powerlifting, showdown, boliche e tênis. São esperados mais de 1.250 atletas de 70 países. Da CBDV, serão 36 atletas e 23 membros de comissões técnicas e estafe. Depois de sofrer com lesões sérias, o camapuense Luan Pimentel, 25 anos, voltou às competições e foi presença constante nas fases de treinamento com a seleção de judô – a última, no mês passado.

Vale lembrar que o Brasil não poderá disputar o torneio masculino de goalball, entre os dias 20 e 27,pois só puderam se inscrever países ainda sem vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 – os rapazes já estão classificados graças ao título mundial conquistado em dezembro do ano passado. Já as mulheres ainda buscarão a vaga. Apenas as campeãs dos Jogos Mundiais carimbam o passaporte rumo à França. (Com Luciano Shakihama)

