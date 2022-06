TRE MS participa de debate contra Fake News

Em ano eleitoral o país tem se preparado e um dos temas que preocupa são noticias falsas e no Estado representantes do TRE MS participarão na próxima quinta-feira (23), Às 16h de um evento que irá tratar sobre a desinformação nas eleições deste ano.

O evento contará com a participação do mestre em Direito, e também servidor do TRE-PA (Pará), Elder Maia Goltzman.

O encontro será transmitido pelo canal do TRE-MS no YouTube e trará breve contextualização sobre desinformação, fake news, processo eleitoral dentre outros temas. A entrevista será conduzida pela servidora do TRE-MS, Kátia Souza, com apoio do também servidor Marcos Rafael Coelho.

O evento será transmitido pelo youtube da instituição.