Vizinho agride casal com canivete após colisão de veículos na manhã desse sábado (22), em Corumbá

Conforme Boletim de Ocorrência registrado na manhã deste sábado (22), um vizinho em Corumbá, a 427 km de Campo Grande, agrediu um casal após um incidente na madrugada. O casal estava conversando com um amigo dentro de um carro quando o vizinho chegou e bateu seu veículo no que esatava estacionado.

O vizinho desceu agressivamente do próprio carro, aparentemente alterado por conta do consumo de bebida alcoólica, e começou a proferir ofensas. Ele exigiu que as pessoas saíssem do local, o que fez com que o amigo do casal se retirasse imediatamente.

No entanto, assim que o casal iniciou a recolha das cadeiras para prevenir maiores problemas, o vizinho apareceu com um canivete e se dirigiu ao homem. Portanto, ao tentar proteger o companheiro, a mulher foi atingida na mão esquerda.

Ao notar a lesão, o homem teria se dirigido ao vizinho e desferido um golpe, fechando o portão em seguida. Contudo, o agressor não se intimidou e falou que iria matá-lo.

Vendo toda a situação, mulher acionou a Polícia Militar, no entanto, o vizinho não permitiu que a equipe entrasse na casa. O casal possui câmeras de vídeo que podem validar a história relatada.