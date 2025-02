Prefeitura intensifica limpeza de áreas com descarte irregular e remoção de detritos causados pelas chuvas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), tem intensificado as ações de limpeza em áreas com descarte irregular de resíduos e nas vias pavimentadas da cidade. As equipes também trabalham na remoção de material acumulado pelas enxurradas. Nesta semana, o Jardim das Hortênsias recebeu atenção especial, com a coleta de galhos de árvores, restos de material de construção, móveis e lixo doméstico.

Somente na quinta-feira (20), antes da chuva, 38 caminhões de resíduos foram retirados, sendo oito carregados exclusivamente com lixo doméstico. A grande quantidade recolhida evidencia a necessidade de conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos. O bairro é atendido pelo serviço de coleta de lixo três vezes por semana, tornando injustificável o despejo irregular de lixo em áreas públicas.

Um terreno localizado nos fundos da EMEI Michele Regina Locatelli, no quadrilátero formado pelas ruas Prímula, Tumbergia, Gerbera e Avenida Engenheiro Lutero Lopes, tem se tornado um verdadeiro lixão. Em 2023, a Sisep realizou sete operações de limpeza no local, retirando entre 70 e 90 caminhões de resíduos por vez.

O problema do descarte irregular de lixo não é exclusivo do Jardim das Hortênsias, com cerca de 400 pontos de descarte ilegal espalhados pela cidade. A limpeza da Avenida Ernesto Geisel, nas margens do córrego Anhanduí, foi realizada nove vezes no ano passado. Já na Praça dos Imigrantes, as equipes atuaram cinco vezes, com a última intervenção ocorrendo no final de janeiro.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, enfatizou a importância da conscientização sobre o descarte correto. “Espero que a situação melhore e que as pessoas compreendam que não pode ser dessa forma. Existem leis e formas adequadas para descartar o lixo, não é simplesmente jogar em qualquer lugar. O descarte precisa ser regular e correto”, afirmou Miglioli.

Além da limpeza em áreas de descarte irregular, a Sisep tem intensificado a remoção de terra, areia e pedras das vias pavimentadas, causadas pelas enxurradas. O volume de chuvas tem ocasionado quedas de árvores, alagamentos e acúmulo de detritos nas ruas.

Na quinta e sexta-feira (20 e 21), as equipes se concentraram na remoção de árvores caídas. Só na sexta-feira, a Sisep atendeu 30 pontos da cidade onde árvores e galhos obstruíam vias públicas. A Prefeitura também mantém equipes nas vias não pavimentadas, garantindo melhores condições de tráfego e minimizando os impactos das chuvas intensas.

A administração municipal reforça o pedido à população para que colabore, descartando resíduos de forma adequada e respeitando as normas ambientais, ajudando na limpeza e conservação da cidade.

Com Prefeitura de Campo Grande