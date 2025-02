Jovem embriagada é detida após quase ser atropelada com filha de 4 meses no bairro Guanandi

Na noite desta sexta-feira (21), uma jovem de 21 anos foi levada à delegacia em Campo Grande, no bairro Guanandi, para esclarecer possíveis maus-tratos contra sua filha de 4 meses. A situação aconteceu quando, embriagada, ela quase foi atropelada enquanto caminhava com a bebê pela Avenida Bandeirantes.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por vizinhos que presenciaram uma discussão acalorada entre a jovem e seu marido. Durante a briga, a mulher pegou a filha e seguiu para o meio da avenida, correndo risco de ser atropelada.

Moradores tentaram várias vezes convencê-la a parar, mas ela continuou com a atitude imprudente até que, após a saída do marido, as testemunhas finalmente conseguiram que ela parasse. Uma vizinha então se ofereceu para ficar com a criança até a chegada da polícia.

A jovem e a bebê foram encaminhadas à delegacia, onde a mãe foi separada da criança para evitar qualquer impacto negativo sobre a bebê.