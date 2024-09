Vítimas que morreram em acidente na BR-163 foram identificadas

Testemunhas relataram que o acidente foi causado após um outro veículo tentar fazer uma ultrapassagem proibida, obrigando o condutor do fiat a jogar o automóvel para o acostamento

As duas pessoas que morreram em um acidente na tarde de ontem (15), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, foram identificadas. Trata-se de Fabio Ferreira Sanabria, de 37 anos, e Júnior Anunciação Silva, ambos seguiam no mesmo veículo.

De acordo com informações do site Alvorada Informa, os policiais encontraram garrafas de bebida alcoólica dentro do carro, um Fiat Argo, mas ainda não foi apurado se o condutor estava embriagado no momento do acidente.

Testemunhas relataram que o acidente foi causado após outro veículo tentar fazer uma ultrapassagem proibida, obrigando o condutor do fiat a jogar o automóvel para o acostamento. Mesmo tentando se salvar e evitar um acidente, o motorista acabou perdendo o controle da direção e bateu de frente com uma Toyota Hillux que vinha no sentido contrário.

Devido ao impacto, Fábio e Junior morreram no local e uma terceira vítima que estava com eles foi socorrida e levada em estado grave para o hospital.

Os passageiros da Hilux também foram socorridos, mas tiveram ferimentos leves.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: