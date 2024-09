Corinthians vence São Paulo e se aproxima do quinto título consecutivo no Brasileirão Feminino A1

O Corinthians está a um passo de conquistar o seu quinto título consecutivo – e o sexto no geral – do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Em partida realizada no domingo (15), no Morumbi, o Timão venceu o São Paulo por 3 a 1 no primeiro jogo da final de 2024. Com o resultado, o Corinthians pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, no próximo domingo, na Neo Química Arena, para garantir mais uma vez o troféu.

A partida foi marcada pela eficiência das corintianas e pelos momentos de desperdício das chances criadas pelo São Paulo. O Timão abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, com Millene completando um cruzamento de Victória Albuquerque. Apesar de um bom início tricolor, o Corinthians foi cirúrgico em suas finalizações.

No segundo tempo, o Corinthians manteve a precisão ofensiva. Logo aos três minutos, Vic Albuquerque marcou seu 12º gol na competição, aumentando a vantagem das Brabas. Mesmo com uma pressão constante, o São Paulo não conseguiu transformar suas oportunidades em gols. Aos 43 minutos, Vic Albuquerque apareceu novamente, marcando o terceiro gol do Corinthians e se aproximando da artilharia do campeonato, com 13 gols – apenas dois a menos que Amanda Gutierres, do Palmeiras.

O São Paulo descontou nos acréscimos com Ariel Godoi, que aproveitou uma falha na saída de bola do Corinthians. No entanto, o gol não foi suficiente para diminuir a desvantagem que o time terá de reverter na próxima semana.

O Corinthians, além de ser o atual tetracampeão, segue invicto na Neo Química Arena, palco da partida de volta. Em 24 jogos no estádio, as Brabas acumularam 23 vitórias e apenas um empate, tornando o desafio do São Paulo ainda mais complicado. Para se tornar campeão, o tricolor paulista precisará quebrar essa invencibilidade e vencer por pelo menos dois gols de diferença – algo que nenhuma equipe conseguiu até hoje.

Apesar da difícil missão, o São Paulo quase alcançou esse feito em uma partida recente na Neo Química Arena. Em junho deste ano, o tricolor vencia por 2 a 1 até os acréscimos, quando sofreu a virada por 3 a 2. Agora, o time terá que buscar um triunfo histórico para conquistar o título em sua primeira final de Campeonato Brasileiro.

Com a expectativa de casa cheia no domingo que vem, o Corinthians tentará reafirmar sua hegemonia no futebol feminino brasileiro, enquanto o São Paulo lutará para alcançar a maior conquista de sua história na modalidade.

